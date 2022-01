Córdoba y los cordobeses todos los días ofrecen cientos de particularidades y ocurrencias que se terminan haciendo virales. En esta oportunidad se trata de un cartel que escracha a un vecino, a un tal Abel.

Aparentemente la persona que escribió el cartel conoce algo de la historia amorosa de Abel y se aprovechó de esto para enviarle un ultimatum para que Abel pague sus deudas.

Obviamente los amigos de Only in Córdoba se hicieron eco de este particular mensaje y lo publicaron en su cuenta. Lógicamente no tardó en hacerse viral y ahora a más de un Abel le están pidiendo explicaciones en casa.

“Abel, dejate de hacer el novio con la trolebusera y vení a pagar, moroso”, se lee en el carte que habría aparecido en “la república” de San Vicente.

El cartel hace acordar a varias historias que se conocieron en Córdoba no solo de carteles sino también de pasacalles que escrachaban a algún “picaflor”.