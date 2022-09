Quién es Carolina Sánchez Álvarez, la cordobesa que se volvió furor rompiendo con los estereotipos

Carolina Sánchez Álvarez es una actriz cordobesa que en los últimos días tomó gran protagonismo en el mundo de las redes sociales, donde sus videos se volvieron tremendamente virales. La plataforma en la que más fama tiene es en TikTok, pero ella misma denunció que a ese contenido se los están robando.

La joven realiza publicaciones en Kwai, desde su cuenta @carito_actrizok. “Yo tengo un canal en Kwai donde subo videos de historia de gorda empoderada, diosa y divina”, explicó la influencer. Sin embargo, muchos de ellos aparecen también en otras plataformas y no justamente de sus cuentas.

“Muchas personas se hacen pasar por mí. (A los videos) les ponen marca de agua, los suben y los monetizan”, acusó Carolina. A pesar del chantaje de sus videos, aseguró sentirse “cómoda” con la fama que alcanzó en dos meses desde su primera aparición en la plataforma.

Cómo llegó a ser viral

“Yo trabajo con una de las tantas productoras que hacen cosas con Kwai en Argentina, donde hay guionista y todo. Así, hacemos los videos”, explicó Álvarez. En este marco, reveló que tiene jornadas laborales de seis horas donde trabajan la producción de su contenido.

Carolina Sánchez Álvarez la rompe en las redes. (Instagram) Foto: Instagram

Sánchez Álvarez llegó a la Unión de Artistas gracias a un casting con un video “actuando una situación”. Desde ese momento, la empresa la eligió como cara visible y los éxitos no paran de llegar.

“Yo me siento re bien con la viralización. Me encanta. Me están llegando un montón de entrevistas, solicitudes. La verdad es que la gente se re prende y es buenísimo”, celebró la actriz cordobesa. Pese a su gran momento, reconoció que aún no tiene representante.