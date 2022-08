Con 48 años y después de separarse, Gabriela logró superar uno de sus más grandes miedos: aprender a manejar. La cordobesa contó la experiencia en redes y provocó que miles de mujeres se sientan identificadas y relanten sus historias.

“Recién separada, toda mi vida me llevaron y me trajeron. ¿Y ahora? Tenía que aprender a manejar”, contó en el grupo de de Facebook Mujeres al Volante. Según reveló, esta situación la obligó a enfrentarse a la díficil situación de aprender a manejar, uno de sus peores miedos.

“Era noviembre del 2021, con 48 años y tras dos meses de clases de manejo, obtuve mi licencia. ¡Lo que lloré de alegría ese día! Hasta allí parecía todo lindo, pero lo que tengo que agregar, es que sufría de pánico al manejo. Cada clase era sentir el corazón salirse del pecho, las piernas me temblaban, era horrible”, contó la mujer.

La mujer logró superar su miedo al volante y contó la historia en facebook. Foto: La Nación

En el posteo, relató todos sus miedos y temores, y cómo pudo superarlos. “Enfrenté el miedo, el pánico y le di batalla”, confió.

La repercusión del posteo fue tal, que recibió 82 mil Me gusta y 8 mil comentarios. Asimismo, la historia dio pie para que las mujeres de diversas partes del país opinen al respecto y se genere un espacio de descargo emocional.

“Te felicito, es maravilloso, es lo primero que tenemos que hacer para independizarnos. Aunque no esté separada, hay que hacerlo si o sí. Yo aún, después de tantos años, no me estaciono muy bien, pero busco un lugar más amplio. Estoy orgullosa de mi misma”, reflexionó otra de las usuarias.

El posteo recaudó miles de me gustas y el apoyo de cientos de mujeres que contaron sus historias. Foto: La Nación

Actualmente, Gabriela aseguró que continúa aprendiendo pero ya con un carné de conducir en mano. “Hoy salgo, me armo circuitos cortos, a veces largos, estudios recorridos, y voy repitiendo: ‘vamos Gabriela, vos podés, vas bien’ y puedo. Aún me late fuerte el corazón, pero día a día avanzo. Eso sí, me obligó a salir y me hago caso. Todo se logra”, cerró.