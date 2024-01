Conductora, modelo y abogada: quién es la cordobesa que tendría una relación con Alfa, el exGran Hermano.

Después de su relación con Delfina Wagner, Alfa fue sorprendido con una joven cordobesa. Si bien aún no se confirmó el noviazgo, los rumores son cada vez más fuertes. En un programa de televisión, Romina Uhrig, también ex participante de Gran Hermano, se encargó de alimentar esos supuestos.

El ex “hermanito” fue quien publicó una foto con la mujer e inmediatamente comenzaron a circular las versiones de relación. Posteriormente, la cordobesa salió a hablar y aclaró que son “amigos” aunque no descartó una futura formalización.

El ex concursante de Gran Hermano con la joven cordobesa. Foto: Agustin Zamora

QUIÉN ES LA CORDOBESA QUE TENDRÍA UNA RELACIÓN CON ALFA

Se trata de Florencia Epelbaum (34), conductora de El Doce, abogada, modelo, actriz y bailarina, según asegura en sus redes sociales. Actualmente, la joven reside en Buenos Aires y está al frente de El gran show, y es movilera de Mañanísima y Modo Avión.

Florcita Epelbaum, movilera de eltrece, encanta con sus looks

En diálogo con VOS, la joven detalló que conoció a Alfa en un evento y desde allí, comenzaron a hablar y a “compartir cosas como amigos”. “Es un amigo que yo quiero mucho, la verdad que lo conozco hace un tiempo, es re buena persona pero nada...”, dijo.

La mujer aseguró que ambos salieron, se fotografiaron y encendieron los rumores, pero que no hay ninguna relación amorosa en medio. “La realidad es que somos amigos y por el momento nos estamos conociendo, pero tranqui, como amigos”, afianzó.

Florcita Epelbaum, desde Qatar

Finalmente, recalcó que la diferencia de edad no es una cuestión importante y cerró: “No tengo tiempo para una relación, en el caso de tenerla tendría que ser con alguien que entienda mis tiempos, que no sea celoso, que pueda acompañarme en lo mío. Por el momento estoy muy bien como estoy”.