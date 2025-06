Pablo Heredia recordó a Silvina Luna y reveló detalles de su romance: “Varias veces en distintos momentos”

En agosto se cumplirán dos años de la muerte de Silvina Luna, la modelo, actriz y conductora nacida en Rosario que se hizo famosa por su paso por la casa de Gran Hermano en el 2002 y que falleció a causa de una insuficiencia renal desencadenada por una mala praxis realizada por el médico Aníbal Lotocki.

Pablo Heredia, el ex Gran Hermano que participó de Rebelde Way y Floricienta.

Durante su estadía en la casa más famosa del país, una joven Silvina forjó una gran amistad con Gustavo Conti, que mantuvieron hasta su muerte, y confesó su enamoramiento de Pablo Heredia, uno de los galanes de la edición.

El morocho de ojos verdes luego de salir del reality incursionó en la actuación, participando de éxitos como Rebelde Way, Floricienta y El Patrón de la Vereda, y luego se fue a probar suerte al exterior, logrando convertirse en un galán de telenovelas exitoso en Perú, donde vive desde hace una década.

En una entrevista reciente con Revista Pronto, Heredia recordó la muerte de la rosarina como “horrible, una mierda, me causó mucho dolor“.

Qué es de la vida de Pablo Heredia, el gran amor de Silvina Luna en Gran Hermano

“A Silvina le tenía un cariño muy especial porque fuimos muy cercanos. No habíamos sido novios pero estuvimos juntos varias veces en distintos momentos", explicó sobre el vínculo que construyeron luego del programa de Telefe.

En ese sentido, detalló que “si bien nunca consolidamos una relación formal, nos llevábamos re bien, cero tóxicos. Fuimos muy amigos, muy queridos, súper amigos. Eso fue durante un par de años hasta que me vine a Perú y se terminó”.

Luego, dedicó unas tiernas palabras para ella: “Me dolió mucho porque era buena persona, hacía todo bien, era cariñosa, querida, no jodía a nadie y no podía creer que le pasara algo así. Me hizo mal su partida. Tengo un montón de recuerdos hermosos e inolvidables con ella”.

El posteo de despedida de Pablo tras la muerte de Silvina.

Pablo Heredia habló de sus compañeros de Gran Hermano

En otro fragmento de la nota, el actor se refirió al resto de sus compañeros de la segunda edición donde participaron, entre otros, Conti, Ximena Capristo y Alejandra Martínez.

“Tenemos un grupo donde hablamos con todos pero hace mucho que no estoy en Buenos Aires y cuando viajo estoy poco, entonces los veo poco. Los considero y los quiero pero no los veo tanto. No somos íntimos amigos pero sí, seguimos en contacto“, se sinceró.