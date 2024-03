La reacción de Rosina de Gran Hermano 2024 tras enterarse de que Lucía está soltera: “Más ganas de verla”

Rosina Beltrán es uruguaya y tiene 27 años, ella es una de las 14 participantes dentro de la casa de Gran Hermano 2024. Desde el comienzo mostró que es una persona con mucha energía y alegría, lo cual evitó conflictos con sus compañeros. Ella formó el grupo de “las superpoderosas” con Zoe y Lucía, quien fue eliminada.

Rosina durante la competencia se mostró muy cercana a Lucía, y muchos sospechaban que había más que una amistad. Una vez fuera de la casa, Lucía confesó que se enamoró de Rosi y que se separó de su pareja por este motivo. Además, contó que la iba a esperar a Rosina hasta que salga de la casa para ver que sucede.

El abrazo entre Lucía y Rosina de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

En una oportunidad, ya habían escuchado el grito que decía que Lucía ama a Rosina, y en este caso, hubo otro grito. “Rosi, Lucía está soltera”, la reacción de la uruguaya fue gritar y reírse, y Emmanuel le dijo: “Rosi salí, así chapas con Luchi”.

Más tarde, Rosina tuvo una conversación con Lisandro sobre el tema y le pregunto si ella estaba contenta con el grito, la uruguaya respondió: “Me puso contenta que me griten, pero espero que Luchi esté bien”, y después se refirió al grito de “Lucía te espera”, y explicó: “¿Cómo me van a decir eso? Si no paso nada acá dentro”.

Lisandro le dijo que lo tome del lado, que Lucía la extraña y le manda fuerzas, y Rosina dijo: “No lo puedo creer. Ahora me dieron más ganas de ver a Luchi, quiero saber cómo está, quiero saber qué está pasando afuera”.

Luego, Rosina estaba bailando y cantando al borde de la piscina, y envió un grito que parte de la audiencia toma como indirecta a Lucía. La uruguaya gritó: “Me quedé con las ganas”.

¿A Rosina de Gran Hermano 2024 le gusta Lucía?

Joel y Agostina tuvieron una charla sobre los gritos de que Lucía ama a Rosina y que está soltera. Entonces, Joel explicó: “Hay que ver lo que dice Rosi porque es la dueña de su vida”, y Agostina le respondió: “Todos sabemos lo que dice Rosi. Siempre dijo que Luchi le gustaba, pero que respetaba porque tenía novia”.