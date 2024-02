Lucía de Gran Hermano 2024 lloró al hablar de lo que siente por Rosina: “Es amor, literal”

Luego de quedar afuera del repechaje, Lucía sorprendió con su fuerte confesión acerca de su vínculo con Rosina. La ex participante de Gran Hermano 2024 no pudo contener el llanto al hablar de la uruguaya y su conexión dentro de la casa. Además, confesó que se separó de su novia y está soltera.

Durante su paso por A la Barbarossa, Lucía se mostró muy angustiada por quedar afuera del repechaje de Gran Hermano 2024. “Estás triste”, comentó la conductora. “No por no entrar, es por el hecho de extrañar mucho a Rosi”, aseguró la salteña. Ante la siguiente pregunta de los panelistas, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

“Formé un vínculo muy real y no lo entiendo, inesperado”, confesó mientras Georgina la consolaba. “Ayer literal no pasaba nada si entraba o no, pero llegué al hotel sola y vi que estaba ella esperándome y me dio mucha bronca”, contó.

Luego, aseguró que no fue parte de su campaña ni una estrategia para reingresar. Cuando le preguntaron por su situación sentimental, Lucía confirmó: “Estoy soltera, corté y no quiero hablar de eso, estoy triste”.

Lucía confesó lo que siente por Rosina de Gran Hermano 2024

“Cada vez que la veo ahora la extraño”, dijo Lucía muy angustiada. “Es 100% real aunque en los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal”, confesó cara a cara con Georgina Barbarossa.

Luego, Lucía contó lo que la enamoró de Rosina. “Nunca me había pasado. Yo estaba triste y la sonrisa de ella me cambiaba el día. Hoy la necesito, hoy no sé con quién hablar. Ella no se imagina nada de lo que pasa acá afuera”, dijo quebrada. “Quiero esperar a que salga”, sostuvo.

También confesó que si se quedaba en la casa, le iba a declarar su amor a Rosina pero ese momento nunca sucedió. “No se lo pude decir”, dijo entre lágrimas. “La voy a esperar”, aseguró.