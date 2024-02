Lucía de Gran Hermano 2024 reveló detalles de su relación: “Se va un amor y viene otro”

Lucía Maidana fue la última participante de Gran Hermano 2024, aún quedan 11 participantes dentro de la casa, pero ella realiza la campaña para su reingreso, teniendo en cuenta que el próximo domingo 25 de febrero será la gala de repechaje. La salteña no solo quiere volver por el juego, sino también porque le quedó algo pendiente.

Durante los dos meses que estuvo dentro de la casa, Lucía contó su fuerte historia de vida con su familia, debido a que su padre no acepta su orientación sexual y que ella tuviera una novia hace cuatro años. Su historia conmovió a sus compañeros y a la audiencia. Pero lo cierto, es que dentro de la casa se la veía muy cerca de Rosina y de Nicolás, y parecía más que una amistad.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024, junto a su novia. Foto: Instagram

Frente a la acusación de ser infiel que recibió mientras estaba dentro de la casa, Lucía habló sobre cómo sigue su relación con Virginia, la que era su pareja hace cuatro años. Durante un streaming de Telefe le preguntaron si estaba soltera y ella respondió: “Sí, algo así. Está todo hablado, tampoco puedo hablar todo en cuatro días”.

“El amor es el amor y llega cuando menos lo esperas otro amor”, confesó Lucía y agregó: “Estoy con muchas cosas en la cabeza y tengo mucho trabajo. Me quiero enfocar en el repechaje, quiero volver. Quiero entrar para jugar y quiero entrar por ella, es obvio, ya no tengo que aclarar. La nombras y me pongo mal, las quiero ir a abrazar”.

Lucía de Gran Hermano 2024 dio detalles de su charla con su novia

Luego, en otro programa le preguntaron sobre Rosina y ella fue sincera: “El amor siento que es de las dos partes. De mi parte era obvio, se notaba en la casa y cuando salí afuera exploté. Cada vez que la nombran a Rosi me emociono y eso es por algo”.

Luego se refirió a como lo habló con su pareja y aclaró: “Con la pareja que tenía le aclaré todo, le dije ‘mira, me pasó esto’, y está todo hablado, pero ella lo sabe y es inevitable”.