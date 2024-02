Lucía de Gran Hermano 2024 confesó que quiere volver en el repechaje por Rosina: “Quedaron muchas cosas pendientes”

Lucía Maidana fue la onceava participante eliminada de la casa de Gran Hermano 2024, su salida de la competencia causó tristeza en todos los participantes que se quedaron, teniendo en cuenta que se llevaba bien con todos. De todas maneras, las que más lo sufrieron fueron Zoe y Rosina, con las que conformó el grupo de las “superpoderosas”.

Lucía está de novia hace cuatro años con Virginia, y de todas maneras, dentro de la casa se mostró muy cercana a Rosina y a Nicolás, con ambos protagonizó momentos y besos. Una vez fuera de competencia, Lucía aclaró lo que siente por su compañera.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024, junto a su novia. Foto: Instagram

Lucía se presentó en varios programas y en ellos habló sobre Rosina. En primer lugar, en Fuera de Joda confesó: “Hoy estaba durmiendo y empecé a llorar, la extrañaba mucho. Viste cuando extrañas a una persona y la necesitas”, Lucía comenzó a llorar desconsoladamente y dijo: “Es que la extraño mucho”.

La Tora le preguntó si por estrategia estaría con Rosina y Lucía respondió: “No, por estrategia nunca. Es 100% genuino”. Y Nacho le consultó si le gustaba Rosi y ella confesó que le atraía y que no tiene una relación abierta: “Está todo hablado con mi pareja, infiel nada”.

En A la Barbarrosa (Telefe) le volvieron a preguntar sobre el beso de despedida que le dio a Rosina y ella respondió: “No quiero hablar del tema porque me pongo mal, la extraño mucho”, y además, confesó que está todo re bien con su pareja.

Lucía de Gran Hermano 2024 contó por qué quiere volver en el repechaje

En Corta por Lozano (Telefe), Lucía fue contundente al expresar porque quiere volver a la casa de Gran Hermano 2024 en el repechaje: “Porque quedaron muchas cosas pendientes con Rosina y la extraño mucho. Cuando me fui le dije ‘te tengo que decir algo si me quedó’, y no pude”.