Lucía de Gran Hermano 2024 se sinceró y confesó cuál era su relación con Nicolás y Rosina

Gran Hermano 2024 sigue sorprendiendo todos los días con las distintas actitudes de los 11 participantes que quedan en juego y los que salieron, quienes lanzaron su campaña para volver al reality en el repechaje que será el domingo 25 de febrero. Lucía fue la última eliminada y su salida descolocó a sus compañeros.

Lucía era parte del grupo de “Las Superpoderosas” en Gran Hermano, junto a Zoe y Rosina, y dentro de la casa fue my querida por sus compañeros. Pero lo que más llamaba la atención es la especial relación que tenía con Rosina y Nicolás.

Si bien Lucía ingresó a la casa estando en pareja y en más de una ocasión nombró a su novia. Los fanáticos del reality comenzaron a generar shippeos y comentarios sobre el acercamiento que tenía la salteña con Rosina y Nicolás.

Lucía y las superpoderosas en Gran Hermano 2024

Lucía de Gran Hermano 2024 habló de su vínculo con Nicolás y Rosina

Lucía se mostraba muy unida y compartía bromas con Nicolás, por lo que todos creían que había algo más que una amistad entre ellos. Pero también había un picante ida y vuelta entre ella y Rosina, ya que compartían momentos íntimos.

Luego de su salida, Lucía se enfrentó a los panelistas de “El Debate” y allí habló de todo, en especial que siente por sus excompañeros del reality. “Me gustaba más Rosina que Nicolás” comentó Lucía en el programa.

“No me enamoré de Rosina pero sí tuve una química muy especial con ella. Al principio, no me la fumaba. Pero me terminó pasando de tener una gran conexión en la que la quería y la necesitaba todo el día”, confesó la salteña.

“Con Rosi te reís desde que te levantás hasta que te vas a dormir, la sonrisa que tiene a mí me volvió loca, con Zoe también”, remarcó la exparticipante al hablar de sus mejores amigas dentro de la casa.