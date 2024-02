Gran Hermano 2024: el noble acto que Emmanuel piensa para ayudar a Rosina

Rosina Beltrán recibió una doble sanción de Gran Hermano por haber roto las reglas en la instancia de Congelados. Ante este escenario, Emmanuel Vich, el peluquero cordobés dentro de la casa, piensa en un noble acto para ayudarla.

“Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder”, comunicó el ojo que ve todo dentro de la casa.

Rosina rompió las reglas al ver a su mamá en el congelados y fue sancionada Foto: Telefé

”Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”, cerró Gran Hermano, aludiendo a la prueba que comienza este miércoles 21 de febrero. Es que los participantes no pueden reaccionar, ni hablar con las visitas que reciben.

EL NOBLE ACTO QUE EMMANUEL ANALIZA PARA AYUDAR A ROSINA

Ante este escenario, Emmanuel le confesó a Furia, Manzana y Virginia una idea que podría beneficiar de gran manera a Rosina: darle su lugar a Rosina en la competencia por la casa y para ser el líder de la semana.

“Por más que tenga un departamento, tengo hijas y sobrinos... es un premio que no podés decir que no”, opinó Virginia. Por otro lado, el cordobés aseveró que prefiere no participar porque no se siente en óptimas condiciones. “No me siento bien tampoco. Tengo muchísima ansiedad, como hace mucho no tenía”, cerró.

GRAN HERMANO 2024: CÓMO ES LA PRUEBA DE LA CASA

Según las primeras informaciones, el desafío tendrá el mismo formato que la prueba por el auto de la edición 2023. Los participantes deberán tocar “la casa” todo el tiempo para no quedar descalificados y avanzar a la instancia final.

Por otro lado, la persona que atienda el teléfono rojo, en caso de no haber clasificado a la final, se ganará el beneficio de participar en la última instancia. Por último, los finalistas deberán elegir una llave al azar que les permita ganar la casa. El vencedor se convertirá en el líder de la semana.