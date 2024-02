La mamá de Agostina apuntó contra la producción de Gran Hermano 2024 y acusó de “beneficiar” a Furia

Gran Hermano 2024 lleva más de dos meses al aire y los participantes fueron armando y desarmando sus grupos, al igual que sus amistades y enemigos dentro del juego. No hay dudas, de que Furia es una de las personalidades más carismáticas y polémicas del reality.

Juliana “Furia” fue ganando su propio público en el exterior a los que ella denomina “Furiosos”, con quienes se comunica cuando habla directamente a cámara y pide su apoyo, ya sea para votar a un participante o cuando quiere “charlar” con sus fanáticos.

La fuerte personalidad de Furia llevó a que tenga varios enfrentamientos en la casa, el último y más llamativo fue cuando se peleó con Agostina, su primera aliada al entrar, provocando la ruptura de su amistad. Pero no solo eso, sino que ambas se declararon la guerra y se realizan campañas en contra.

La fuerte pelea entre Furia y Agostina en Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

La dura opinión de la mamá de Agostina de Gran Hermano 2024 en contra de la pruducción

En medio de la polémica pelea, la mamá de Agostina, Silvia Ríos habló con Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live sobre el enfrentamiento y apuntó contra la producción del programa y el favoritismo hacia Furia.

“Perjudican a algunos y benefician a otros, parece que el ombligo de todo esto es Furia. No festejemos a Furia, no es la única, se cansó de maltratar”, expresó la mamá de Agostina en Mitre Live.

“Se ha estado hablando todo este tiempo del ingreso de Romina, se dijo que el enfrentamiento entre mi hija y Furia no viene porque ingresa Romina. Que no metan a terceros que no tiene nada que ver. Furia dejó a Agostina sola, la nominó, quedó sola y le fue siempre leal mi hija a Juliana”, agregó enojada la mamá de la policía.

“El que ve Gran Hermano lo sabe, y sabe también que Furia ha tenido problemas con todos... Furia pidió que se vaya Joel y después cuando se fue apareció llorando. Furia no es santa, dijo ´en esta casa va a correr sangre ´ pero lamentablemente todo no se muestra”, comentó Silvia.

En referencia a la pelea que tuvieron, la mamá de Agostina señaló: “A mí no me gustó ver a mi hija así, es mentira que ella se iba a ir a las manos. Agostina no se va a ir a las manos y si Juliana no respondió es porque está advertida por todas las cosas que hace”.

“Estoy ofendida con la producción, enojada porque hay que mostrar todo. Perjudican a algunos y benefician a otros, parece que el ombligo de todo esto es Furia, no festejemos a Furia, no es la única, y se cansó de maltratar”, expresó Silvia, la mamá de la participante de Gran Hermano.