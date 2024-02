Joel reveló detalles de su historia de amor con Rosina antes de entrar a Gran Hermano 2024

A pocos días del comienzo de Gran Hermano 2024, Joel y Rosina sorprendieron al público al revelar que se conocían desde antes de entrar a la casa. En una charla mano a mano en el jardín, el azafato encaró a la uruguaya para hablar de sus sentimientos y cómo iban a manejarse delante del resto de los participantes.

Tras su salida de Gran Hermano 2024, Joel habló de su vínculo con Rosina y contó detalles de cómo fue que se conocieron antes de entrar al reality. En un streaming con los ex jugadores Nacho Castañares y la Tora Villar, el reciente eliminado fue consultado por su relación con la uruguaya. El azafato confesó: “Nos vimos un par de veces”. Sin embargo, no se animó a profundizar demasiado: “Hay cosas que yo no las voy a decir, porque quiero que ella esté también”.

Luego dio sus motivos y explicó: “Obviamente, al momento de salir Rosina me dice en la casa ‘ay, no hablamos de esto’, de que voy a decir si llego a salir. Por esas cosas voy a esperar a que ella esté. Lo que sí voy a decir es que, en lo que a mí me compete, fue algo muy cortito”.

Aunque también confesó que en ese poco tiempo que vivieron una breve historia de amor, ambos disfrutaron juntos de ver la edición anterior del programa y anotarse en el casting. “Fue muy lindo para los dos. Ella decía lo mismo. Fue en Argentina. Fue este año, dos meses antes de entrar a la casa. Sabíamos del casting y de hecho los vimos juntos en mi casa”, aseguró.

Joel reveló por qué no estuvo con Rosina dentro de Gran Hermano 2024

En su gira por diversos programas de televisión, Joel dio más detalles de su relación con Rosina. Además, reveló el motivo por el cual no pasó nada entre ellos dentro de Gran Hermano 2024. “A los 10 días (de entrar a la casa), con Rosina tuvimos una conversación y decidimos ir por caminos distintos. Ella me dijo ‘yo siento cosas por vos. Vos sabés lo que siento, pero acá en la casa no quiero que pase nada’. Yo lo entendí”, dijo el azafato en el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve.

También contó qué es lo que haría respecto a su relación con Rosina en caso de entrar en el repechaje. “Yo creo que, si vuelvo a entrar a la casa, va a haber una emoción muy grande entre los dos y no sé si vamos a poder aguantar. Yo me aguanté un montón de veces las ganas de darle un beso”, confesó.

Joel y Rosina tuvieron un romance antes de Gran Hermano: escena de celos, planteos y sorpresas (Capturas de pantalla)

Además, reveló que entre ambos “hay mucha tensión” y dio ejemplos de situaciones que no se vieron en el programa. “Un día jugamos a hacer algo sexy y lo jugué con ella. Hay una tensión constante con ella. Pero no me animé (a avanzar) porque no quiero que se sienta incómoda”, sostuvo. Por último aclaró: “Ella puso la condición de no avanzar en la casa y lo entendí. Todas las relaciones son de a dos”.