La fuerte historia de vida de Joel de Gran Hermano 2024: “Mis hermanos se murieron”

Gran Hermano 2024 pasó su décima semana y dentro del reality ya pasó de todo como son las peleas, los grupos, las amistades y los enemigos. Joel fue el décimo eliminado del programa de televisión, a pesar de quedar afuera, tiene muchos seguidores y se disputa por un lugar en el repechaje.

Joel dentro de la casa tuvo una amistad con Emmanuel, se reencontró con Rosina a quien ya conocía del exterior, y tuvo un fuerte enfrentamiento con Lisandro y su grupo. Si bien durante su estadía en el reality se mostró sincero y reveló tener una relación muy unida y cercana con su mamá, no contó muchos detalles de su familia.

Joel de Gran Hermano 2024 contó cómo fue la pérdida de sus hermanos Foto: Instagram

Joel de Gran Hermano 2024 abrió su corazón y contó su historia familiar

El azafato estuvo de invitado al programa de streaming “All access” y contó su fuerte historia familia, como es la relación con sus hermanos, la pérdida de ellos y un viaje que le cambió la vida. Lo que generó mucha emoción en los fanáticos del programa.

Joel se sinceró y contó su dura historia familiar: “Mis navidades cambiaron un montón a partir de la muerte de mis hermanos, son medios hermanos por parte de mi papá, hoy somos tres, y hay una hermana que apareció hija de mi papá de una relación aparte. Mi viejo tuvo 20 años de matrimonio y tuvo 3 hijos, dos mujeres y un varón, después estuvo con mi vieja 17 años, tuvo a mi hermana que vive en Bélgica y yo, en medio de estos dos matrimonios apareció una hermana”.

“Mi viejo ya se había ido de mi casa, me tocan el timbre y me dicen ‘soy tu hermana’ no tenía ninguna duda, era muy parecida a mis hermanos. Ella fue muy amorosa, siempre intentó integrarse, a nosotros nos costó mucho”, agregó el exparticipante de Gran Hermano.

Luego habló de la muerte de sus hermanos y cómo le cambió la vida: “Mis hermanos se murieron, mi hermana le descubrieron un cáncer, lo agarraron en etapa 4, ella decidió no hacer quimio, trato de hacer tratamientos alternativos. No pudimos hacer nada, se murió en el 2015″.

“Lo de mi hermano, también, yo adentro de la casa con Isabel sentía que entendía lo que le pasaba afuera con sus hijos porque era un tema muy parecido, de adicciones y por eso empaticé mucho con ella, sentía que sabía lo que es tener a una persona muy querida con ese tipo de adicciones, es realmente muy difícil y es impotencia. Fue algo muy feo porque se murió un año después, un cachetazo. Yo después me fui a vivir a Perú”, añadió Joel.