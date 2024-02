Furia de Gran Hermano 2024 vivió un escalofriante episodio dentro de la casa: “Estoy tranquila”

Juliana “Furia” es una de las participantes más populares de la edición de Gran Hermano 2024, gracias a su excéntrica apariencia y a su extrovertida personalidad conquistó el corazón de una gran parte de la audiencia del reality. De todas maneras, dentro de la casa se enfrentó a muchos de sus compañeros y protagonizó conflictos.

Desde su ingreso a la casa más famosa del país llamó la atención del público y día a día se encarga de entretener a los televidentes. Al comienzo conformó el grupo de las “furiosas”, pero se disolvió. Buscó lugar con “Manzana”, pero la traicionó, y actualmente, se encuentra muy cercana a Martín Ku.

Furia encontró espacio con Martín Ku de Gran Hermano 2024.

En esta oportunidad, Furia se volvió viral sin querer, la participante se encontraba sola en el área de la cocina y le agradecía a las personas que le fueron a gritar para que no pierda la esperanza y no se sienta sola. Lo cierto es que Juliana no se asustó de que, mientras hablaba, la puerta del patio se abrió y se volvió a cerrar sola.

Furia de Gran Hermano 2024 vivió un hecho paranormal dentro de la casa. Foto: Telefé

Furia dijo: “¿cómo están, cariños? Bienvenidos a una media tarde con Furia” y paró de hablar porque vio que la puerta se abrió. Continuó: “Y hablando de gritos en una media tarde”, y la puerta se cerró. Finalizó: “Estoy tranquila, cariño”. Mientras los televidentes se asustaron y el video se volvió viral, Furia hizo caso omiso de la situación.

Cuándo es la onceava gala de eliminación en Gran Hermano 2024

La gala de eliminación número 11 en Gran Hermano 2024 será el próximo domingo 18 de febrero. La placa de nominados tiene a nueve de los 12 participantes de la casa. Zoe, Rosina y Lucía por sanción, Emmanuel, Martín Ku, Juliana “Furia”, Federico “Manzana” y Lisandro por los votos de la nominación, y Nicolás porque la líder Agostina lo envió en lugar de Virginia.