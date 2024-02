La fuerte pelea entre Furia y Agostina en Gran Hermano 2024: cómo empezó y por qué se dijeron de todo

Furia y Agostina son dos de las participantes con personalidades más fuertes dentro de Gran Hermano 2024. Ambas formaron alianza desde el comienzo y, tras la salida de Catalina y Carla, se convirtieron en las únicas dos “Furiosas” que continuaban en juego. Sin embargo, parece que esta amistad llegó a su fin.

Durante la gala de eliminación de esta semana, se conocieron los detalles detrás de la fuerte pelea entre Agostina y Furia que marca el fin de las “Furiosas”. Todo comenzó tras un intercambio de comentarios en el que la policía le hizo una advertencia a su compañera.

“Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga”, le respondió Furia en referencia a los muchos comentarios que recibe del exterior de la casa. Rápidamente Agostina reaccionó ante esas palabras que le cayeron muy mal.

Por supuesto, Furia no se quedó atrás y contraatacó. “Pará Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. (…) Y dejá de darme órdenes, soberana”, le dijo alimentando la fuerte discusión que terminó a los gritos y con graves acusaciones de ambos lados.

GRAN HERMANO 2024: LA REPERCUSIÓN TRAS LA FUERTE PELEA ENTRE AGOSTINA Y FURIA

La pelea entre Furia y Agostina comenzó en el dormitorio y repercutió en toda la casa de Gran Hermano 2024. “Te dije nada más que no me contestes mal”, le gritó la policía desde el living a la doble de riesgo, que instantes más tarde volvió a la carga. “Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila”, reaccionó Scaglione.

“Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Sos mala persona”, le respondió Agostina a Furia. “No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero teneme respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tenés la tanga cruzada es problema tuyo”, agregó a los gritos.

La fuerte pelea entre Furia y Agostina en Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Tras salir dando un portazo, Furia se quedó sola en la habitación. “Gracias por dejarme sola. Ahora veo cómo sos. Ni un mate compartís conmigo porque supuestamente soy famosa afuera”, gritó para que escuche su ex aliada.

Por su parte, Agostina se desahogó con el resto de los participantes que se encontraban en la cocina y hasta decidió ir a hacer un descargo a solas en el confesionario. Allí explicó por qué le soltó la mano a Furia y cómo jugará a partir de este quiebre en su relación.

“Quise que los demás entiendan que tiene su forma, sus malos días, pero no tenemos por qué seguir soportando sus malos tratos porque sea diferente. Es una mala persona y siento que no está bien de la cabeza, es una maleducada, no hace nada, no lava ni un vaso ‘porque son sus formas de comer sola’, tampoco fumaba y ahora sí. ¡No le roban los cigarrillos, se los fuma ella!”, denunció Agostina contra Furia.