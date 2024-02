Furia estalló contra la producción de Gran Hermano por el cambio de la gala de eliminación: “Harta me tienen”.

La última gala de Gran Hermano, emitida este domingo, estuvo marcada por un pequeño cambio que sorprendió a los participantes y desencadenó el enojo de Juliana “Furia” Scaglione. Santiago del Moro había anunciado previamente que la eliminación se llevaría a cabo el lunes en lugar del domingo, detalle que algunos concursantes desconocían.

Al finalizar el programa, Furia expresó su enojo en una conversación en la cocina con otros compañeros de la casa, incluyendo a Martín Ku, Lisandro “Licha” Navarro y Bautista Mascia. Visiblemente indignada por los constantes cambios en la dinámica del reality, Scaglione no pudo contener su frustración y compartió su opinión de manera contundente.

Qué dijo Furia sobre el cambio de la fecha de eliminación

“Te mando a placa con este salame, para que no te quedes solo. Y que la guerra esa se ponga ahí, dos guerras. Y después destruyen todo. Y después hacen así. Y después no te vas el domingo, te vas el lunes. Harta me tienen”, exclamó Furia, refiriéndose a la producción del programa.

En las últimas semanas, Scaglione había establecido una cercana relación con “El Chino” y Lisandro, formando una especie de alianza junto con Agostina Spinelli. Por otro lado, se destaca la rivalidad entre Joel Ojeda, Emmanuel Vich y Federico “Manzana” Farías, junto con el grupo recién formado conocido como “Las Superpoderosas”, integrado por Rosina Beltrán, Zoe Bogach y Lucía “Luchi” Maidana.

El cambio en la dinámica del juego afecta particularmente a Martin Ku, ya que al salir los tres compañeros de su mismo grupo en la placa, la competencia se desequilibra, lo que dificulta la división de votos a su favor.

Durante la emisión del programa, Santiago del Moro abordó un tema relacionado con la privacidad de los participantes, recordando que todos habían firmado un contrato para exponer su vida las 24 horas del día. Este comentario desencadenó la respuesta irónica de Furia, quien desde la cocina lanzó una amenaza sarcástica a la producción del programa, señalando su derecho a la privacidad de manera irónica.