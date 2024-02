Los tips de Romina Uhrig para ahorrar que sirven tanto afuera como adentro de Gran Hermano

Romina Uhrig fue una de las participantes más polémicas de la edición pasada del programa. Su actitud avasallante logró llevarse todas las miradas y estuvo en el ojo de la tormenta por su pasado político. La ex participante volvió a entrar a la casa, pero esta vez para aconsejar a los nuevos hermanitos.

La exhermanita lo primero que observó al entrar a la casa fue los problemas de limpieza que tienen los nuevos jugadores: “La casa está bastante cochina, los toallones todos colgados. Limpiaría, ordenaría, empezaría por los cuartos, el baño, en una noche se puede”.

Romina Uhrig ingresó nuevamente a Gran Hermano.

Una de las primeras recomendaciones que le hizo Romina a los nuevos participantes fue: “Sean ustedes. Relájense, este es otro Gran hermano. Hoy, me arrepiento de tantas cosas, no de mi juego, sino por no haber disfrutado. Había días que me levantaba muy mal y nos disfrutaba la casa y hoy extraño a mis compañeros”.

Por otro lado, analizó: “Cada uno juega como quiere, yo decidí jugar con lealtad, no está mal si otro juega de otra manera. Está todo permitido, pero sean una familia, cuiden esta casa que es única”.

Los tips de limpieza y ahorro que reveló Romina Uhrig

La ex participante del reality aconsejó a los nuevos integrantes de la casa más famosa del país para que puedan ahorrar en comida y también reveló sus trucos para mantener la casa limpia.

“Hay que organizarse. Hoy, es su casa y así es como la tienen que cuidar”, indicó Romina Uhrig a los nuevos participantes al ingresar a la casa y agregó: “Lo más importante es que se pongan de acuerdo entre ustedes. Yo era la que manejaba la comida y les decía a los chicos: si vos comés eso, nos quedamos sin comida. El queso fresco era para las cenas, pero había huevo, pan, mermelada”.

Los tips de Romina Uhrig para ahorrar en la casa de Gran Hermano. Foto: Telefé

Por último, sobre el ahorro en las comidas, Romina les explicó: “Acuérdense de los cortes de carne: nalga, pollo, bife de chorizo. No pueden comprar matambre, es un lujo”.