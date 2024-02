Romina Uhrig ingresó a Gran Hermano 2024 y enfrentó a Furia: ¿quiere desestabilizarla?

Romina Uhrig saltó a la fama tras su participación en la edición de Gran Hermano 2022-23, ella se adueñó de la cocina y de la limpieza de la casa más famosa, y se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño de la audiencia. De esta manera, llegó a la semifinal y estuvo a un paso de estar entre los tres finalistas.

En la edición de Gran Hermano 2024 no hay un participante que sepa administrar la comida y que mantenga el orden y la limpieza de la casa, como lo hacía Romina el año anterior. Por eso, la producción del reality decidió que Romina ingrese a la casa por 48 horas para ayudar a los jugadores.

A pocas horas de su regreso a la casa, Romina se enfrentó a Furia, una de las protagonistas de esta edición, y le dijo: “No te conozco mucho, pero lo que estoy viendo ahora es que te pones esa coraza de mala y sos buena. No sé qué te habrá pasado en tu vida”.

Romina Uhrig enfrentó a Furia de Gran Hermano 2024.

Furia le respondió: “Yo soy un amor y un ser re piola, pero si vos me venís a atacar, yo me defiendo. Mi defensa es tan violenta que asusta. No me jodan, loco. Si yo te mostré que era una buena compañera, ¿por qué tenes ganar de pincharme? Porque querés cámara. Anda a romperles las bol** a otro, yo estoy tranquila”.

Además, enfatizó que después ponen todo contra ella para que parezca la mala: “Acá no es joda. Yo no grito porque tengo ganas, vienen a buscarme”, y dio el ejemplo de su pelea con Manzana.

Cómo será la nominación de Romina Uhrig en Gran Hermano 2024

Romina Uhrig deberá nominar respecto a quién vio que ayudó más o menos en las tareas de limpieza dentro de la casa, no deberá tener en cuenta lo que ella sabe de cada participante previo a su entrada. Además, tendrá nominación positiva y negativa. La gala de nominación es este miércoles 7 de febrero a las 22:30 horas por Telefe.