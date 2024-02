El ex de Julieta Poggio, Lucca Bardelli, reveló cuándo se enteró de su relación con Marcos Ginocchio: “Ese fue el motivo...”

La semana pasada, Julieta Poggio sorprendió a todos al confirmar que entre ella y Marcos Ginocchio hubo una relación. Ambos se conocieron durante la edición de Gran Hermano 2022 y, sin dudas, en Twitter fueron los participantes más shippeados, pero dentro de la casa no hubo más que escuetas insinuaciones.

Tras terminar el reality, su relación siguió de amistad siguió y luego de que Poggio terminara su vínculo con Lucca Bardelli, habría tenido una historia de amor con su compañero de programa. Aunque breve, la relación dejó huella y aún prevalece una sólida amistad entre ambos, según los dichos de la actriz.

El salteño coincidió con Julieta Poggio en Bariloche.

Qué dijo Lucca Bardelli sobre la relación de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Tras las polémicas declaraciones de Poggio, todas las miradas se posaron en Lucca Bardelli, su exnovio. La periodista Majo Vitale de Ciudad buscó la palabra del modelo para conocer su perspectiva sobre el tema, ocho meses después de su separación de Julieta.

Lucca, el novio de Julieta Poggio, le dedicó un romántico posteo tras la final de Gran Hermano.

Bardelli comentó: “Yo lo sabía hace rato. Ese fue el motivo por el cual, en mis historias de Instagram, cuando me preguntaron, dije que no terminó bien la relación con Julieta”. Además, recordó que, en el momento de la ruptura, se enteró de ciertas cosas que no fueron positivas, pero optó por no divulgarlas para respetarla.

Rompió el silencio la supuesta amante del novio de Julieta Poggio de Gran Hermano

Sin embargo, cuando se le preguntó si tenía información sobre el inicio del romance entre Julieta y Marcos, Bardelli prefirió mantenerse en silencio y no responder más preguntas al respecto.

Revelaron la razón por la que Marcos Ginocchio habría terminado con Julieta Poggio

Tras la confirmación de Poggio, surgieron especulaciones sobre los detalles del inicio y el fin de su relación con Marcos Ginocchio. En el programa LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que la relación terminó por decisión del ganador del certamen.

“Marcos dejó a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos tomó la decisión de no seguir. Él buscaba un perfil de chica diferente y Juli no encajaba en esa estética”, explicó Ochoa, mencionando celebridades como Zaira Nara y Valentina Zenere como ejemplos de lo que Marcos prefería.