Lucca Bardelli, el ex novio de Julieta Poggio, explicó por qué no entró a Gran Hermano 2024

El ex novio de Julieta Poggio, Lucca Bardelli, rompió el silencio y habló acerca de su polémica participación en Gran Hermano 2024. Antes de que comience la nueva edición del reality show conducido por Santiago Del Moro, se filtró su nombre como uno de los participantes confirmados.

Finalmente, Lucca Bardelli explicó a través de su cuenta de Instagram que no formará parte de Gran Hermano 2024. Mediante sus stories, el ex novio de Julieta Poggio reveló el verdadero motivo por el cuál quedó afuera de la nueva temporada.

Tal como se había filtrado hace varios días, la ex pareja de la participante de Gran Hermano 2023 había sido convocado para esta nueva edición. Pero por decisión de la producción finalmente no podrá entrar a la casa.

Gran Hermano 2024 Foto: Web / Telefe

Lucca Bardelli confirmó que no estará en Gran Hermano 2024: el motivo

“¿Qué onda gente? Procedo a decir un par de cosas, primero que nada, al final no voy a entrar a la casa”, aseguró Lucca Bardelli en su cuenta de Instagram.

“Muchísima gente me estuvo mandando mensajes, preguntándome, incluso pibes o señoras grandes dándome todo el apoyo, diciéndome que me van a bancar”, agregó. “Lo recontra agradezco, pero no voy a entrar al final”, sostuvo.

El ex novio de Julieta Poggio de Gran Hermano

“Sí es verdad que era uno de los confirmados que iba a entrar”, reveló. Luego, explicó por qué no formará parte de la nueva edición del reality show: “Hace unas semanas se filtró mi entrada, por eso y por unas cosas más que no van al caso al final no se va a dar”.

Sin embargo, señaló que habrá tiempo para que lo conozcan. “En estos días voy a estar diciendo algo que todavía no pude decir nada, ni hacer nada porque estaba esperando esto, a ver qué onda”.

Por último, le recomendó a sus seguidores que tomen esta nueva edición como una forma de entretenimiento y para divertirse.