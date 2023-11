Lucca Bardelli confirmó que con Juli Poggio terminaron su noviazgo de la peor forma: “Me enteré de cosas”

Luego de que Juli Poggio saliera de Gran Hermano, los rumores de separación con Lucca Bardelli eran moneda corriente en las redes sociales. Incluso, se decía que él tenía romances secretos mientras la nueva celebridad estaba jugando en la casa.

Pasarían tan solo unos pocos meses para que la pareja comunicara su separación, y los problemas internos poco a poco comenzaran a salir a la luz, así como el nombre de Marcos Ginocchio como uno de los posibles motivos del fin de la relación.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli.

Ahora bien, Lucca no quedó en la sombra de las cámaras, sino, todo lo contrario. El joven es foco de los flashes, sobre todo para poder extraer un poco más de información sobre su relación con Juli y cuál fue el porqué de su separación.

Lucca Bardelli molesto con Juli Poggio

A través de Instagram Stories, Lucca Bardelli hizo un fuerte descargo y apuntó contra su ex, Juli Poggio, con quien al parecer terminó su relación en los peores términos, entre rumores de engaños desde ambas partes.

“La posta es que no, no quedó todo bien, al contrario… Me enteré cosas de parte de ella, que hizo cuando estábamos en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte…”, arrojó y dejó mudos a sus seguidores en la famosa red social de la camarita.

Lucca Bardelli contra Juli Poggio.

Por su parte, Juli aún no ha salido a hablar. Este descargo por parte de su ex se da en el marco de que los rumores de su romance con Ginocchio no paran de crecer. Si bien Marculi no era un hecho adentro de la casa, todo indicaría que poco a poco su relación de amistad se está transformando en mucho más y los jóvenes que convivieron juntos durante meses finalmente darían paso al amor.