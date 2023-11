Coti Romero con problemas de salud: “¿No estará embarazada?”, expresó Marixa Balli en LAM

Este martes ocurrió un curioso suceso en LAM, en donde los conductores del streaming del Bailando 2023 contaron una interna de la correntina más mediática del año.

Cris Vanadía, La tía Sebi y Mariano De La Canal comentaron en el programa de Ángel De Brito la razón por la cual Coti Romero se había ausentado e, inmediatamente, todos se sorprendieron con la noticia.

¿Qué le pasó a Coti Romero?

Los integrantes del streaming del Bailando

“¿Y Coti dónde está?”, le dijo Ángel a los invitados, quienes no tardaron en responderle que la diva “está haciéndose chequeos”. Preocupado, el conductor del programa preguntó si la exparticipante de GH estaba bien y La tía Sebi indicó: “Sí, está teniendo mareos que le agarran así de la nada y se fue a hacer estudios por eso”.

Luego de mencionar los extraños síntomas de Romero, Marixa Balli, a quien no se le escapa un detalle, expresó: “¿No estará embarazada?”. El fan de Wanda aprovechó la oportunidad y confesó una intimidad muy grande de la correntina: “Dice que hace tres meses que no moja la chaucha”, refiriéndose que hace bastante tiempo que no tiene relaciones sexuales.

Al comentarlo, los panelistas comenzaron a dar sus opiniones al respecto y Mariano, muy firme, comentó: “Pero no lo digo yo, lo dice ella”. El jurado del Bailando 2023, desconfiado con la primicia le respondió: “¿Vos le crees?”, y así fue como el estudio se mostró con ideas totalmente divididas por lo comentado.

Finalmente, Ángel aseguró: “No le creo nada, pero la banco igual” y, contento con el trabajo de los jóvenes, indicó: “Me encanta lo que están haciendo en el streaming, la están rompiendo, unos números impresionantes”.