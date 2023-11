Coti Romero enfrentó los dichos de Juli Poggio y otra ex Gran Hermano duda del beso: “no sé si ella tuvo algo con él o no”

Las declaraciones de Coti Romero sobre el beso con Marcos Ginocchio desató una guerra para saber todos los detalles de lo que ocurrió, a la vez que Juli Poggio afirma que hay dos versiones de esta historia. Mientras otra ex participante de Gran Hermano duda que haya habido un affaire entre Coti y el salteño, la correntina no se queda callada y enfrenta todas las críticas.

Qué dijo Coti Romero sobre los dichos de Juli Poggio

Hace unos días que Juli Poggio aseguró que había hablado con Coti y con Marcos para que le cuenten cómo había ocurrido el beso, y afirmó que ambos le dijeron cosas distintas. Ante esto, la correntina dialogó con Socios del Espectáculo y aclaró: “Siempre tuve intenciones de que este todo bien, igual yo no hice nada como para que ella se moleste”.

Y continuó diciendo: “Me di cuenta que nunca terminó de tener ese sentimiento como el mío de: ‘Che, ya está'. Porque en su momento me había mandado un mensaje súper lindo, pero después me di cuenta que cuando pasó lo de Marcos, que yo no hice nada para lastimarla porque yo no tenía idea de lo que estaba pasando, no sé todavía si ella tuvo algo con él o no”.

Cuando le preguntaron si pensaba que entre Juli y Marcos había pasado algo, ella respondió sin dudarlo: “Sí, si me preguntó es por algo. Pero ya está, es como que yo no me puedo hacer cargo de algo que no se sabía y que somos jóvenes. Estábamos en un after, sucedió y lo conté como a modo de joda del streaming y después me di cuenta que causó un montón de revuelo”.

Además, habló sobre el momento que Juli Poggio le mandó un mensaje preguntándole si era cierto el beso con Marcos: “Cuando me escribió yo le conté la verdad, no le iba a mentir. Pero después le habían preguntado y ella dijo: ‘No, siento que está mintiendo’, eso me generó y ¿para qué me preguntas entonces? Pero no me molesta si ella sale a decir cosas de mí porque ya está. Ya superé toda esa etapa y ya no me fijo en esa gente”.

Cuando le consultaron si se sentía ‘ninguneada’ por Juli, Coti aclaró: “No sé, yo me siento re bien. Estoy muy orgullosa, a mí me empodera esto, a ella capaz le empodera eso y nadie tiene porqué decirte que te puede empoderar y que no”.

Qué otra ex participante de Gran Hermano duda del affaire entre Coti y Marcos

Tras la gran polémica que generó el beso, Ángel De Brito le preguntó a Romina Uhrig sobre lo qué opinaba del tema, la participante del Bailando afirmó: “No es que no creo, no sé que pasó, pero me cuesta ver esa imagen por lo que lo conozco. A parte después salió a decir que era como chiste, me cuesta eso porque lo conozco a Marcos”.

Y después aclaró: “No es que no creo nada, ellos sabrán lo que pasó, la realidad. Pero si no te voy a decir, conociéndolo a Marcos, como es él, que es una persona súper tranquila, que no lo veo en esa situación chapando por ahí, por lo que lo conocí en los meses en la casa, eso nada más. Después no sé si pasó o no pasó, eso es tema de ellos, pero si no voy a mentir que me cuesta ver esa situación. Si chaparon me sorprende que haya chapado Marcos con Coti. Me cuesta creerlo”.