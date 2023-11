¡Bombazo! Coti contó que besó a Marcos y El Conejo habló: qué dijo el cordobés de su amigo salteño

Ángel De Brito dio una inesperada revelación en el Bailando 2023. El periodista de espectáculos contó que Coti Romero tuvo un affaire con Marcos Ginocchio y la correntina no tardó en confirmarlo. Tras esto, Alexis “Conejo” Quiroga habló de su amigo salteño.

La noticia sorprendió a todos los seguidores del reality de Gran Hermano 2023. Esa noche, Coti estaba en el streaming del programa y dijo: “Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso”. Luego, ante la pregunta de Marcelo Tinelli, confirmó que Marcos “besa bien”.

EL CONEJO HABLÓ DE MARCOS GINOCCHIO

En el habitual streaming que hace con sus seguidores, Alexis “El Conejo” Quiroga se refirió al rumor del beso y fue tajante con su respuesta. “Yo les voy a decir una sola cosita, breve y rápida. Yo hablé con Marcos, él me mandó un mensaje desmintiéndome todo”, aclaró el cordobés.

Y agregó: “Yo sigo siendo amigo de Marcos y nada más. No me voy a prender en la gilada. Marcos me mandó mensaje y me desmintió todo. Incluso, cuando el primo venga, nos vamos a juntar y todo”.

El ganador de Gran Hermano mantiene un perfil bajo y está alejado de los medios de espectáculos argentinos. Además, Marcos se encuentra fuera del país, después de filmar una publicidad con Coca Cola en Finlandia; por lo que, aún no salió a desmentir a la joven públicamente.