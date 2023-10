Alexis “Conejo” Quiroga eligió una canción de Rodrigo para recordar un bello momento con su padre

Alexis “Conejo” Quiroga estuvo en el programa de Fernando Dente, Noche al Dente, y brindó una extensa entrevista donde habló de diversos temas. En este marco, eligió un tema de Rodrigo para rememorar un bello momento con su padre en General Cabrera.

Recordó el año atípico donde tuvo sus primeras incursiones teatrales tras su salida de la casa del reality de Gran Hermano. En primera instancia, el conductor le hizo una serie de preguntas polémicas donde el cordobés mantuvo su característico carisma.

-¿Algún romance con una famosa que nadie sepa luego de la casa de GH?

-Nunca tuve esa suerte

-¿Cuánto tiempo podés pasar sin sexo?

-Soy muy sexual, pero no puedo responderte una fecha exacta. Cuando estoy en pareja soy una persona que conecta mucho.

-¿Cuál fue la propuesta de amor más loca que te hizo una fanática?

-El primer mail que me enviaron con el tema de las contrataciones fue particular. Me llegó uno de una chica del interior de Córdoba con un listado de industrias y datos personales. La propuesta era que si yo formaba pareja y familia con ella, todos sus bienes iban a ser míos.

-¿Volverías el tiempo atrás con Coti Romero?

-Sí, es una chica con la cual no anduvo la relación por errores y montón de otras cosas. Le agradezco porque fue un pilar muy importante en Buenos Aires y se portó excelente conmigo. Volvería al día uno.

Coti Romero y Alexis "El conejo"

-¿Por tu trabajo en el campo, nunca te dijeron Alexis ‘el manicero’?

-No, nunca fueron de hacerme esos chistes.

-¿Te llevaste algo de la casa de Gran Hermano?

-Los carteles que no podíamos sacar, una toalla y perfumes que nos daban.

Luego, participó del juego el disco de la vida donde tuvo un emocionante recuerdo sobre su dura infancia.

Eligió “Querida“ de Juan Gabriel porque su abuela era enfermera y cuando compró su primer grabador, él se encerraba en el baño y escuchaba casetes, pero principalmente de ese artista. Posteriormente, habló sobre “Voy a olvidarme de mí” de Mario Luis para hablar se su pasado como futbolista.

EL ORIGEN DEL APODO “CONEJO”

Fui delantero de Ferro durante 2008. En ese momento se escuchaba mucho ese artista y lo escuchabamos en las concentraciones”, reveló el joven que dejó el ámbito deportivo por la “influencia de los amigos” que lo “metieron en la noche”.

En tanto, reveló que en el club de Buenos Aires le pusieron el apodo Conejo: “Eramos dos cordobeses y me pusieron ese sobrenombre porque era rápido y ligero para jugar al fútbol”.

EL TEMA DE RODRIGO QUE CONEJO ELIGIÓ PARA RECORDAR A SU PADRE

Por otro lado, seleccionó “Un largo camino al cielo” de Rodrigo ya que fue un emblema para todos los cordobeses, pero para su padre fue un compañero de viaje. “Durante sus 30 años como camionero, lo escuchó y tengo la imagen de levantarme de la cucheta, verlo adelante y decirme que me prepare antes de viajar a Entre Ríos”, indicó.

VIDEO: “CONEJO” QUIROGA CON FERNANDO DENTE