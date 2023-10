Llantos y cruces: Alexis “Conejo” Quiroga y Martina Peña se besaron y Coti Romero reaccionó

Alexis “Conejo” Quiroga y Martina Peña protagonizaron una tremenda bachata en una nueva presentación en la pista del Bailando el viernes por la noche. Pero lo mejor quedó para el final, cuando se dieron un caliente beso, que tuvo la reacción de Coti Romero.

El tema seleccionado fue un histórico de Prince Royce, “Darte un beso” que el cordobés y la bailarina interpretaron de gran manera a lo largo de todo el escenario con una variedad de recursos. Gala a gala cumplen con las exigencias que les piden desde el jurado.

La “frutilla del postre” que Pampita había pedido en las primeras presentaciones llegó en cajones con el cierre que pautaron la pareja y su coach. Apenas terminaron, las cámaras enfocaron a la correntina que estaba en la sala de streaming.

Por su parte, Coti Romero aseguró que este tipo de situaciones ya las había visto antes, “no con ella (Martina) pero si con otras”, en referencia a videos que se hicieron virales en las redes sociales, donde se lo ve a Conejo haciendo de las suyas.

Luego, increpó la cara de enojo de Peña y estimó: “Capaz se enoja porque él me sigue mandando correos”. Inmediatamente, respondió, pidió que no la introduzcan en la polémica y aclaró: “La diferencia es que fue algo pautado por el coach nada más”.

“Te lo digo bien, me molesta que me metas con el tema de los correos porque yo me llevo bien con Conejo y tengo mi vida”, arremetió la bailarina contra la expareja de Alexis. Además, ponderó: “Lo banco como persona, no como hombre. Lo que hizo con vos, problema tuyo”.

Finalmente, Coti Romero se cansó y reveló que el cordobés sigue enviando correos a través de su celular y el último lo recibió este jueves. “Me hizo llorar profundamente. No hay forma de que entiendas de una vez, ya está”, dijo.

Ante este escenario, Conejo contextualizó que le pareció oportuno enviar un mensaje con la intención de recomponer la relación, pero de manera amistosa.

Finalmente, luego de llantos, confesiones, cruces, bailes y besos, el jurado calificó a la pareja Quiroga-Peña con 13 puntos. Por último, Conejo pidió disculpas por su impulso del corazón.

