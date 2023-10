Expusieron al Conejo Quiroga en el Bailando: Tinelli leyó los mensajes que le manda a Coti Romero

En medio de la gala del Bailando 2023, Marcelo Tinelli expuso una serie de amorosos mails que Alexis “Conejo” Quiroga le mandó a Coti Romero en los últimos meses. Allī, se ve cómo el cordobés no puede dejar de pensar en la correntina, quien lo mandó al frente.

“Lo que daría por tener la oportunidad de volver a enamorarte”, expresó Tinelli desde la sala de streaming del reality. Sin embargo, tomó el celular de Coti y fue hasta la pista para leer un “manifiesto tremendo”, según sus palabras.

LOS MENSAJES DE CONEJO QUIROGA PARA COTI ROMERO

“Te juro que intenté dejar de amar y dejarte tranquila con tus cosas, pero no me sale. No puedo dormir, padezco de insomnio, no tengo hambre, estoy mal”, contextualizó Conejo en un extenso mensaje que llegó como spam al correo de su expareja.

En ese mismo mensaje, Conejo aseguró saber que debe “soltar”, olvidarse de todo y saber que “nunca más va a existir un nosotros”, en alusión a la pareja, y que “ser feliz lejos de vos (Coti)”. Ante este escenario, Coti le recriminó acciones.

LA RESPUESTA DE COTI ROMERO A LOS MENSAJES DE CONEJO QUIROGA

“Lo más importante son las acciones, no lo que escribe. Yo ahora no quiero saber más nada de él. Encima me manda un lunes y un martes, pero viernes, sábado y domingo...”, apuntó la expareja de Conejo. En este sentido, aseveró que quiere un hombre que piense que ella es “la única persona que existe”.

Finalmente, luego de otra serie de conmovedoras palabras redactadas por Conejo, la joven reiteró que nunca fueron dos personas en la relación. “Nunca fuimos dos, siempre fuimos tres, cuatro o hasta cinco”, concluyó.