La impactante confesión íntima de Coti Romero que dejó a todos en shock: “No quiero esconder lo que soy”.

Durante su paso por Gran Hermano en 2023, Coti Romero habló en varias oportunidades sobre los difíciles momentos que atravesó debido a su baja autoestima. Reveló que llegó a sufrir trastornos alimentarios e incluso situaciones más delicadas que pusieron en riesgo su vida.

Coti Romero y su look de gala para la final de Gran Hermano

Con el tiempo, y gracias a un profundo trabajo personal acompañado por profesionales, logró salir adelante. Sin embargo, sus inseguridades persisten. Como figura pública, está constantemente expuesta a críticas y comentarios hirientes sobre su cuerpo, algo que la afecta. Pero esta vez, eligió no quedarse callada y reaccionó con firmeza.

El contundente descargo de Coti Romero

Después de compartir una imagen en la que se la ve deslumbrante con un vestido largo rojo, Coti leyó los comentarios que le dejaron y no pudo contener su enojo. “Hoy subí la foto y aunque antes de hacerlo dudé, porque sabía los comentarios que vendrían, me replanteé el querer cumplir con ciertos estándares. Me siento orgullosa, porque en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho”, expresó con firmeza.

Coti fue contundente al hablar sobre los estereotipos de belleza y su decisión de no adaptarse a ellos. “No quiero ser parte de una sociedad que tenga que dejar de comer para verse bien, ni tener que pasar por un quirófano para satisfacer a otros. Estoy en mis días, sí. Soy mujer, sí. Se me ve más inflamada cuando tengo mi período, tengo grasa que cubre mi vientre, soy bajita y con piernas y caderas prominentes, tengo pechos perfectos y mis brazos voluminosos pero así son justamente las cosas que más amo de mí”, expresó con total sinceridad.

Coti Romero.

En el mismo descargo, recordó las luchas de su pasado: “Empecé el gimnasio por salud pero no me cuido con las comidas porque me causó un trastorno en su momento. Me gusta vestirme como quiero sin seguir patrones ni consejos porque son cosas completamente subjetivas y porque al final del día sólo importo yo, sólo valgo porque es mi vida, mi cuerpo y mi paz".

Y concluyó: “La única opinión que realmente me interesa es la mía. No quiero agradar, soy sólo yo. (...) Con manchas y sin maquillaje, con celulitis, estrías y granos, voy a mostrarme tal cual soy porque no me nace inventar lo que no soy, porque me di cuenta que mientras más intentás esconder lo que sos, más personas te alejan, es más lindo poder aceptarse sin filtros, ser reales, con errores y con virtudes y mostrar todas tus versiones si eso te muestra bienestar. Ojalá vos, que te sentís juzgado/a, incómodo/a y/o inseguro/a por alguna razón, puedas entender que está bien abrazar tus defectos y que no tenés que dejar de ser quien sos".