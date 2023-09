Dramático: Alexis “Conejo” Quiroga contó cómo encontró a Maxi Guidici tras la ingesta de pastillas

El estado de salud de Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano 2022, preocupó a parte de la comunidad tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas de Clonazepan el viernes por la madrugada. Alexis “Conejo” Quiroga contó qué encontró cuando llegó al departamento de su compañero cordobés.

Conejo tenía una función teatral el jueves por la noche e invitó a Maxi a la presentación, pero no fue. “Cuando salgo del teatro tenía miles de mensajes y llamados de la madre”, expresó en diálogo con Corta Por Lozano.

Maxi fue internado tras un intento de suicidio

“Cone” fue hasta el domicilio de Maxi una vez y lo vio tomando una copa de vino de manera normal. En ese marco, le contó que solo quería dormir y por eso se había tomado una pastilla. “Yo vi la tira de pastillas”.

A pesar de la insistencia del ex de Coti Romero, se retiró con la consigna de pasar al día siguiente para ir juntos a los ensayos del Bailando 2023. 20 minutos después, recibió otro llamado de la madre de su amigo, que estaba llorando. En ese momento, le pidió al portero del edificio que abriera la puerta.

CONEJO QUIROGA DIJO QUÉ VIO EN EL DEPARTAMENTO DE MAXI GUIDICI

“En la casa había olor a gas. Cuando llegué, no había llegado la policía ni el SAME, el portero tampoco me atendía”, indicó el cordobés en diálogo con LAM. El ex de Coti fue uno de los primeros en arribar al hogar ubicado en Calle Perón al 1.600.

Juliana Díaz y El Conejo dieron detalles de cómo encontraron a Maxi Guidici tras la ingesta de pastillas.

“Después entramos gracias al portero, pero sí había olor a gas”, aportó Conejo. En tanto, detalló que Maxi “no se mantenía parado, como si estuviera borracho. Cuando llegaron los médicos, lo revisaron. Estaba como muy dopado”.

En ese marco, detalló que había latas de diferentes bebidas alcohólicas, cigarrillos desparramados por el departamento y que a la tableta le quedaban tres pastillas. “No sé si las venía tomando desde antes o fueron todas esa noche”, concluyó.