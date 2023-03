La inesperada pelea entre Alfa y Maxi de Gran Hermano: “Cordobés inútil”

A horas de conocer al gran ganador de Gran Hermano, los exparticipantes siguen dando que hablar afuera. Dos de los que protagonizaron una fuerte pelea fueron Walter “Alfa” Santiago y Maxi Giudici, el cordobés de barrio Poeta Lugones, quienes casi se van “a las manos” durante un vivo.

El conflicto surgió dentro de la casa, donde ambos confesaron que la convivencia no fue buena. Incluso, Maxi criticó el reingreso de Alfa y tildó a la producción de premiar “la soberbia y la discriminación”. Sin embargo, una última trasmisión en vivo casi termina con ambos “a las piñas”.

Por qué Alfa fue contra Maxi, el cordobés de Gran Hermano

El pasado viernes, todos los participantes de la edición volvieron a ingresar a la casa para celebrar la boda falsa de los tres finalistas: Julieta, Nacho y Marcos. Previo a la entrada, Maxi y Juan Reverdito grabaron un vivo trasmitido por Instagram donde criticaban a Alfa.

Mientras hablaban de los participantes, Juan expresó: “Sabemos lo que pensamos de uno en particular”. Rápidamente, Maxi lo interrumpió y dijo a cámara: “Alfa la conch* de tu madre”.

La trasmisión provocó que Alfa se llegara al camarín donde estaban ambos y los increpara para pelear. Si bien otros participantes intercedieron y no dejaron que ganara la violencia, la relación entre los tres quedó tensa y acabó con insultos en las redes sociales.

“Cordobés inútil”, la publicación que avaló Alfa contra Maxi

Tras el conflicto en los camarines de Telefé, Alfa apuntó contra cordobés en redes sociales. Fanáticos de Walter Santiago criticaron a Maxi y él los avaló con me gustas. “Estás tan resentido que no parás de hablar de The King”, “Pará de hablar de mí, cordobés inútil”, fueron algunos de estos post.

Sin embargo, Alfa dejó en su feed de Instagram un mensaje en contra del cordobés. “Un pobre tipo. Me das lástima. Es más, deberías devolverme la bandana que me pediste”, escribió. Luego, en la siguiente gala, el cordobés le entregó lo pedido y aseguró que se la llevó como “un premio por haberlo aguantado tantos meses”.