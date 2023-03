Maxi, el cordobés de Gran Hermano, se enfureció con la producción: “Un asco”

Maximiliano Guidici, uno de los cordobeses que pasó por la casa de Gran Hermano, apuntó furioso contra la producción del programa. El exparticipante criticó el regreso de Alfa a la casa y repudió: “Premian la soberbia, la discriminación”.

En la última instancia del reality, cuando sólo quedan cinco jugadores, la producción sorprendió con el regreso de Alfa a la casa. La noticia fue comunicada al público y provocó un aluvión de quejas y críticas. Entre ellas, la del cordobés que no dudó en grabar un video para hacer eco de su enojo.

El enojo de Maxi por el regreso de Alfa a la casa

El “Pela” dijo que le “daba asco” la decisión y se quejó: “Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas en los que a mí me prohibieron estar... Yo cumplo las reglas, él no, y no tiene consecuencias”, dijo en su cuenta de TikTok.

Luego, indicó que incluso lo premian y le “dan con el gusto” de regresar. “Es algo que él quería y sabe que a ellos les rinde por rating, por plata”. En el mismo sentido, apuntó: “Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo a decir. Horrible, un asco”.

Finalmente, deseó que se trate de una “estadía pasajera” para que no complique a sus compañeros. “Después de aguantar tanto, ver entrar a ese tipo, va a ser un infierno. Pobres. Espero que al menos sea entretenido”, cerró.