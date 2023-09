Juliana Díaz rompió el silencio y habló de lo sucedido con Maxi Giudici: “Me están matando”

Luego de que el cordobés y ex Gran Hermano Maximiliano Giudici fuera internado por un intento de suicidio con Clonazepam, su ex pareja, la venadense Juliana Díaz rompió el silencio y expresó sus sentires sobre la delicada situación de salud de quien, hasta hace días, era su novio.

“Estoy triste y preocupada”, le dijo al medio TN y agregó “Él está mejor, pero no sé mucho más”. La “Tini de Gran Hermano” había anunciado el día de ayer su separación definitiva y “sin retorno” de quien fue su novio desde que eran parte del reality.

Además, dijo que evitaría hacer declaraciones: “Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia”.

El parte policial que compartió Ángel de Brito sobre lo sucedido con Maxi

Por otra parte, se supo que la santafesina escribió a varios de los ex miembros del ciclo televisivo para extenderles un pedido especial de los familiares de Maxi, solicitando que se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la situación que está viviendo el cordobés.

¿Cómo fue la separación entre juliana y maxi?

Este jueves, Juliana Díaz dio una noticia que entristeció a los seguidores de la pareja que formó en Gran Hermano con Maxi “El Pela” Giudici. Luego de una reconciliación previa a su debut en el bailando 2023, “Tini” comunicó que está nuevamente alejada del cordobés; y esta vez, de manera definitiva.

Juliana Díaz anunció que no está más de novia con el cordobés de Gran Hermano Foto: @juuli.dc

Varias fueron las especulaciones alrededor del rompimiento de la pareja. Recientemente, el rumor de una infidelidad de Maxi con otra compañera de Gran Hermano surgió en los medios, pero Juliana se encargó de desmentirlo y aclarar que la separación se debió a otras razones que prefieren no revelar.

Maxi chocó cuando iba al bailando 2023

Ese mismo día Maxi, además de pelearse con su novia, protagonizó un siniestro vial que vino acompañado de un insólito momento. El cordobés se trasladaba a los estudios del Bailando 2023 y chocó, casi en simultáneo al accidente que sufrió Lola Latorre, quien también se dirigía al ciclo.Momentos después se grabó con un vaso de fernet en la mano y explicó lo que había sucedido: “Tengo un problemita más que resolver, pero como todo en la vida a ponerle una sonrisa y a resolverlo”.

Este viernes, debió ser internado en el hospital Ramos Mejía por la ingestión de un blíster completo de pastillas de Clonazepam, droga que tenía prescripta por un tratamiento psiquiátrico que había comenzado recientemente.