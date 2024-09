El viernes 13 de una ex Gran Hermano: Juliana Díaz salió al aire en silla de ruedas

Después de casi un año de trabajo en el exterior, es posible que Juliana Díaz deba armar las valijas antes de tiempo. La exparticipante de Gran Hermano tuvo que utilizar una silla de ruedas para salir al aire en Ecuador y el viernes 13 de septiembre se convirtió en un día negro para su futuro laboral.

“Si existe la posibilidad de que me inyecten para que no me duela durante 5 minutos y pueda hacer la coreografía, lo voy a hacer”, aseguró la bailarina de 32 años a través de Instagram. Así le puso el pecho al accidente grave que tuvo mientras hacía una de las últimas pasadas para salir a la pista de “Soy El Mejor” y enfrentar a Tatiana Ángel.

La influencer oriunda de Venado Tuerto no podía caminar por el dolor en su pie izquierdo, pero la llevaron al programa para explicar lo que había ocurrido. A pesar de que no pudo contener el llanto en televisión, manifestó: “Me quiero quedar y voy a hacer todo lo posible por recuperarme”.

¿Cómo fue el accidente de Juliana Díaz?

Según explicó en una transmisión en vivo a través de Internet, Juliana Díaz hizo una mortal invertida mientras practicaba para la batalla con Tati. A partir del impacto empezó a sentir muchísimo dolor, aunque aclaró que las lágrimas fueron principalmente por la “frustración” que le generó su ausencia en el reality show.

Los exámenes médicos confirmaron que la expareja de Maxi Guidici necesitaba reposo estricto y urgente para evitar daños mayores. Entonces su compañero Cristhian Freire se quedó solo y no pudo competir al aire. “Comparto la tristeza con ella porque sé lo que se esforzó. Sé que vas a volver y vamos a ganar”, dijo antes de ingresar a la zona de peligro del concurso.

“No quiero irme, no voy a dejar tan fácil”, afirmó la “Tini” de Gran Hermano 2022. Aunque está lejos de su familia, destacó la ayuda recibida en Ecuador y se siente “contenida” porque siente “amor sincero y bueno, que es lo más importante”.

¿Qué lesión tiene Juliana Díaz?

El equipo médico de “Soy El Mejor” detectó una “distensión en los ligamentos” y un “esguince de grado 2″ en el tobillo izquierdo de Juliana Díaz. Por eso le pusieron una bota y le advirtieron que necesitará un yeso si no sigue el tratamiento al pie de la letra.

La santafesina hizo un viaje a Montañita antes de la lesión.

“Voy a tener que estar mínimo tres semanas con la bota y otras dos o tres semanas de rehabilitación para bailar”, anticipó la participante argentina. Aunque espera regresar cuanto antes, el fisioterapeuta remarcó que hay un “trazo de una fisura” en la articulación, de modo que debe tener paciencia y cuidado.