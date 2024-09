Juliana Díaz contra la silla de ruedas: “Vengo pasando días supertristes”

Hace una casi una semana, Juliana Díaz se quebró en llanto porque estaba a punto de quedarse sin trabajo en Ecuador. Luego del accidente que la dejó en silla de ruedas dentro del estudio de “Soy El Mejor”, la bailarina reapareció este miércoles en redes sociales y comentó: “Vengo pasando días supertristes, pero ya estoy mejor”.

La exparticipante de Gran Hermano no pudo competir el último viernes debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Dado que el diagnóstico le imponía varias semanas de reposo antes de la rehabilitación, la producción puso en duda su continuidad en el concurso televisivo.

“Usted y yo tenemos una relación de amor odio”, dijo la influencer santafesina mientras el fisioterapeuta Calixto Cedeño la atendía en la camilla. El dolor no le impidió hacer un chiste sobre su relación con Maxi Guidici, ya que añadió: “Me estás haciendo peor que mi ex”.

¿Cuándo volverá a bailar Juliana Díaz?

El pronóstico inicial de los médicos anticipa un mes y medio de inactividad para Juliana Díaz. Sin embargo, la bailarina oriunda de Venado Tuerto se llevó una sorpresa grata, ya que su doctor le dijo: “Fuera esa silla, fuera esas muletas”.

“No me lo esperé tan rápido, no me quiero abusar”, admitió la “Tini” de Gran Hermano en una historia de Instagram. En contraste con la triste imagen de la semana anterior, se filmó de pie y sonriente con su teléfono celular.

Juli ya tiene permitido empezar a pisar “de a poquito”, pero todavía le falta un trecho importante para volver a las pistas. Al igual que Lionel Messi, su tratamiento requiere el uso de una bota ortopédica para continuar con la recuperación.

La bailarina cambió la cara por completo, pero aclaró: “Me duele, no les voy a decir que no”. No obstante, decidió mostrar su progreso en redes sociales con la esperanza de reaparecer en televisión rápidamente. “Estoy contenta y se los quería compartir”, concluyó.