El nuevo trabajo de Lisandro de Gran Hermano 2024 con una estrella de la televisión

Hace dos meses terminó Gran Hermano 2024, y algunos de sus participantes lograron mantenerse en los medios de comunicación mientras que otros no. Pasar por el reality les cambió la vida a los integrantes que tuvieron la posibilidad de mostrar su talento y lograr trabajos con famosos. Lisandro Navarro fue uno de ellos, y no solo tiene su programa de streaming con Los Bros, sino que logró un importante trabajo.

Licha logró alcanzar popularidad en sus redes sociales, y pudo tener diferentes trabajos como influencer, modelo o en invitaciones a eventos. Ahora se filtró que el ex Gran Hermano estuvo presente en las grabaciones de un programa que vuelve a la televisión, pero no solo eso, sino que seguirá en las siguientes emisiones.

Lisandro Navarro de Gran Hermano

Susana Giménez vuelve a la televisión el próximo 15 de septiembre y ya se conocieron imágenes de las grabaciones de su primer sketch en donde estarán Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Vázquez y Jorgelina Aruzzi.

Lisandro de Gran Hermano sería el nuevo “Susano” en el programa de Susana Giménez

Además, se supo que la diva de la televisión tendrá un show musical en vivo de María Becerra. En medio de los preparativos para el regreso de Susana Giménez, se supo que Lisandro ocuparía un puesto importante al lado de la diva.

Lisandro de Gran Hermano 2024.

Licha será el nuevo “Susano” del programa, una propuesta que llegó después de que Marcelo Benzima, el hombre que ocupó ese puesto por diez años haya rechazado la oferta por no lograr un acuerdo con la producción.

En cuanto a Daniel Romero, el otro “Susano” de la diva desde hace diez años, si estará y completará la dupla al lado de Susana Giménez. Los dos ya formaron parte de la entrevista que se grabó junto a los campeones del mundo. Y se espera que siga en los demás programas como el “Susano” que ayuda a la diva en la televisión.