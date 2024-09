“¿Quién no es racista en esta vida?”, el polémico descargo de Zoe, ex Gran Hermano, por sus dichos en Twitter

Zoe Bogach fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 más llamativas. Desde su presentación en el casting, la joven causó furor entre el público por su personalidad y lujoso estilo de vida. Sin embargo, dentro del reality mantuvo un perfil bajo y logró mantenerse varios meses en el juego.

Aunque, fuera de la casa de Gran Hermano, Zoe generó varias polémicas, en especial, las relacionadas a su mamá y a su novio. Ahora, la ex hermanita volvió a ser noticia por un motivo muy particular. Mientras hablaba con sus seguidores frente a cámara, soltó una desafortunada frase que no pasó desapercibida.

El descargo de Zoe Bogach por sus tweets filtrados

Recientemente, los seguidores de Zoe Bogach descubrieron que la ex participante de Gran Hermano 2024 tenía una cuenta privada en X (antes Twitter). Por supuesto, comenzaron a circular capturas de pantalla de los mensajes que había publicado y generó polémica.

A raíz de estos tweets filtrados, Zoe Bogach hizo su descargo y causó aún más revuelo. En pleno vivo de Instagram, la ex Gran Hermano leyó un mensaje enviado por el público en el que le advertían “filtraron tu Twitter privado”.

Sin pelos en la lengua, la influencer respondió: “Ya lo sé, me chupa un huevo”. Lejos de molestarse, se lo tomó con liviandad y soltó una llamativa reflexión. “Ay chicos, dale ¿quién no es racista en esta vida? Todo el mundo, me chupa un huevo. Racista no, clasista, no sé, lo que sea”, comentó sonriente antes de seguir con sus consejos de maquillaje.

Zoe Bogach, ex Gran Hermano, se sinceró sobre sus retoques estéticos

En su momento, Zoe también generó polémica por sus retoques estéticos y realizó un descargo para quienes la critican: “Sé que me dijeron que no tengo que aclarar nada, pero me están diciendo mucho que hablo diferente, que tengo algo en la boca, no sé. Me puse labios. Cuando entré a la casa los tenía, pero se fue yendo con los 5 meses. Sorry, qué se yo, me volví a poner”.

El nuevo aspecto de Zoe Bogach

“No sé porque hablo raro, que sé yo, para mí hablo normal. Quizás ustedes no estaban acostumbrados a escucharme en modo hablándole a un celular, y estaban acostumbrados a escucharme hablándole a otra persona. Perdón, no sé qué decirles”, comentó Zoe en un video de TikTok ante los comentarios negativos sobre su apariencia física y forma de hablar.