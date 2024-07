¿Qué pasó con el auto que se ganó Zoe en Gran Hermano 2024? la insólita respuesta que le dieron

No hay dudas de que Gran Hermano 2024 les cambió la vida a los participantes que cruzaron la puerta de la casa más famosa del país. En mayor o menor medida cambió la popularidad de los 29 jugadores y hoy cuentan con más posibilidades laborales en los medios de comunicación. Zoe fue una de las concursantes más queridas por sus compañeros.

Con una personalidad tranquila, amigable y honesta, Zoe formó parte del grupo de “Las Superpoderosas”, luego se fue adaptando a las circunstancias del juego y las personas. Quedó eliminada cuando ingresó su mamá a jugar con ella.

Zoe es fanática de la moda, de las tendencias y las redes sociales, es por eso que aprovechó la fama que le dio el reality para ser influencer de moda y mostrar sus mejores, looks, tips de bellezas y sus trabajos con importantes marcas de indumentaria.

Zoe de Gran Hermano 2024 Foto: instagram/zoebo

Zoe contó qué pasó con el auto que ganó en Gran Hermano 2024

Durante su estadía en la casa, Zoe logró ganar el auto 0 km, por lo que esperaba que una vez que quedara eliminada, la producción le entregue el vehículo. Sin embargo, esto no pasó y aún espera la llegada del auto que ganó en buena ley. No es la única de los participantes que obtuvo premios y todavía no recibió, como es el caso de las casas que se ganaron.

“Le preguntan a Zoe acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste” le preguntó Flor Cabrera en el programa Se Picó. “No, no me dieron el auto”, respondió Zoe entre risas.

“Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo...” agregó Zoe. Luego Gastón Trezeguet explicó: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”.

En ese momento, Alfa agregó: “Hay que hacer trámites. ¿Firmaste los papeles ya?”. A lo que Zoe respondió que en Telefe no le contestaron: “¡¡Nada!! Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”.