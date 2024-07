Furia reveló cuánta plata le debe Telefe por su participación en Gran Hermano 2024

Furia fue la participante más polémica de Gran Hermano 2024. Su actitud, su carisma, estrategias y diferentes episodios de peleas durante su estadía de más de seis meses la volvió el centro de atención en el reality y ahora fuera de él. Juliana disfruta de su popularidad y del masivo grupo de fanáticos que logró reunir tras su paso por el juego.

Hace unas horas, comenzó a circular la noticia de que Juliana rescindió su contrato con el canal Telefe, quien tenía a cargo el programa, algo totalmente insólito debido a que los participantes tienen un acuerdo de tres años con la productora.

Furia de Gran Hermano 2024 apuntó contra Telefe porque no le depositaron el sueldo

Sin embargo, Furia contó en un móvil de Socios del Espectáculo que terminaron el contrato con la empresa por acuerdo mutuo, pero ella sostiene que es fraude. “Se habla mucho de la palabra fraude en la calle, ya pasaron cuatro semanas. Busco respuesta, ellos me ofrecieron un contrato de artista, fui la única”, comentó Juliana.

Furia presente en la final de "Gran Hermano". (Gentileza Telefe)

Luego en un vivo con Gastón Trezeguet, Furia apuntó contra el panelista porque trabaja en la producción del programa: “Vos saliste y te pusieron cuarto, y agachaste la cabeza solo por laburo, cosa que yo no voy a hacer. Sí es fraude, todo el mundo lo sabe, no te hagas el pelotud*”.

“Y yo como lo voy a saber”, le respondió Gastón Trezeguet a Furia ante su acusación.

“Porque trabajas ahí adentro, seguí haciéndote el careta, mañana si querés en tu programa habla mal de mí”, contraatacó Furia.

Asimismo, Juliana contó la verdad en “Toda”, el programa de Alex Caniggia, de porqué se enojó con la producción del programa: “Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día. Con todo respecto, pero a mí todavía no me depositaron”.

“Nosotros somos monotributistas, yo facturo. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron. Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere”, comentó Juliana sobre la plata que le deben del reality.

Luego Juliana contó que si le ofrecen ingresar de nuevo al reality dudaría: “Visto desde afuera, hoy no lo aceptaría. Hoy yo sé lo que valgo. Igual antes trabajaba en otra empresa y no me pagaban eso, pero bueno... priorizo la exposición. Todo lo que se generó es lo que yo tengo hoy en día”.