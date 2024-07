Denisse González reveló cómo es su convivencia con Bautista Mascia de Gran Hermano 2024: “No cocina”

Gran Hermano 2024 culminó con Bautista Mascia como ganador de la edición. Sin embargo, pese a las ganancias económicas y públicas, el uruguayo consiguió algo mejor: el amor.

Esto se sabe de las bodas dentro de Gran Hermano.

El músico comenzó una relación con Denisse González, exhermanita de la edición, durante la competición. Pese a que la modelo tuvo ojos para Alan Simone por un tiempo, el músico no se rindió y logró conquistarla.

“Sí, me emociono porque es increíble. Mándale un beso gigante de mi parte (...) ya hablamos un montón y ella sabe qué re contra, que me espere que falta poquito”, expresó el ganador del reality cuando recibió un mensaje de González en la casa.

Ahora bien, semanas después del cierre de Gran Hermano 2024, la pareja comenzó a convivir en la casa de la exhermanita. A partir de allí, tuvieron sus primeras impresiones.

Cómo es la convivencia de Baunisse fuera de Gran Hermano 2024

La nueva etapa de la pareja se reveló en el programa “Ariel en su Salsa”. Allí, Nico Peralta le consultó a la exhermanita cómo se adaptaba a su nueva convivencia.

“Estás contenta ¿no? ¿Por qué? Contanos, Contale al tío Nico (...) ¿Cómo va la convivencia?”, le consultó el panelista a la estudiante de abogacía sobre su nueva dinámica con Bautista.

Tras la pregunta, Denisse aseguró que se encontraba muy feliz y que la convivencia estaba siendo hermosa por el momento. “Hermosa, todo es hermoso”, detalló la influencer.

Bautista y Denisse se "casaron" en GH

Sin embargo, pese a su conexión durante estos días, habría una pequeña problemática en la casa: Bautista no sabría cocinar.

“¿Hace las cosas de la casa? ¿Cocina, lava, hace algo?”, preguntó Peralta con interés, a lo que Denisse reveló: “No, no cocina”.

Meri Deal analizó la estadía de su primo en Gran Hermano.

Pese a estas problemáticas, González aseveró que el exhermanito colaboraba con los quehaceres del hogar. Por tanto, veía un buen futuro en su relación.

Cómo fue el primer encuentro íntimo de Bautista y Denisse

La pareja logró tener mayor intimidad al finalizar la competición. Desde el programa “Se Picó”, la modelo reveló que logró entrar a la habitación de hotel donde se quedaba el uruguayo y tuvieron un picante momento.

El reencuentro de Bautista y Denisse de Gran Hermano 2024 Foto: x/tronkO

“Fue como una película hermosa, porque los Baunisse nos regalaron un Chandon y encima unas copas con nuestros nombres, así que nos tomamos un champagne (...) Yo no sabía nada. No sabía si se podía o no, pero lo pasé a saludar... Me puse un poquito ahí para poder entrar... También eran muchos besos, necesitábamos unos besos algo”, confesó la exhermanita.