Furia de Gran Hermano 2024 se comparó con Javier Milei y lo defendió: “Hay una campaña en su contra”

Juliana “Furia” Scaglione fue una participante de Gran Hermano 2024, que debido a su histrionismo, a sus polémicas y a sus múltiples enfrentamientos con otros jugadores, se volvió una de las protagonistas del reality. Una vez fuera de la casa, es invitada por muchos programas a opinar de diferentes temáticas.

Furia, una de las protagonistas de Gran Hermano 2024

En esta oportunidad, Furia visitó “Carajo”, el canal de streaming de Alexander Caniggia, el influencer argentino. Allí, la exparticipante de Gran Hermano 2024 habló de su paso por el reality, su relación con sus compañeros, la fama y las diferentes polémicas a las que se presentó.

Furia asistió al programa de Alex Caniggia

También, opinó sobre Javier Milei, el actual presidente de la Nación Argentina, y su gobierno, ya que en varias ocasiones ella manifestó que lo había votado. De todas maneras, Furia ingresó a la casa más famosa el 11 de diciembre de 2023, es decir, un día después de que Milei asumió como presidente. Por lo cual, durante seis meses no estuvo al tanto de lo que pasaba en el país.

Furia de Gran Hermano 2024 opinó sobre Javier Milei

La opinión de Furia de Gran Hermano 2024 sobre Javier Milei y su gobierno

Durante el programa, a Furia de Gran Hermano 2024 le consultaron que opinaba sobre Alberto Fernández, expresidente del país, y explicó: “La verdad es que yo no puedo decir nada porque yo no lo vote. Yo entré a Gran Hermano porque todos los argentinos estamos viviendo muy apretados. Entonces, yo quería ganarme el premio para tener una mejor calidad de vida. Yo no fui por la fama, fui por la plata”.

Dicho eso, Furia habló de Javier Milei: “Cuando me enteré de que el país iba a tener un cambio y que iba a entrar ‘el peluca’. Yo dije: ‘no hay mucho para elegir, pero que este muchacho este gritando me dice algo’”.

“Con el tema de la comida, me parece que no lo están dejando laburar. Están aumentando los precios, la gente se va a enojar con el Presidente y no se tiene que enojar con él, se tienen que enojar con los que crean la materia prima y que le están poniendo un freno a Milei”, dijo Furia.

Furia recibió el premio a la mejor jugadora de "Gran Hermano". (Captura)

“Yo recién salí, no vi todas las noticias. Puedo estar hablando por hablar, pero lo que yo noto es que le están haciendo una campaña en su contra. Es muy parecido a lo que me pasaba a mí en el juego. Son estrategias para querer bajar a alguien”, finalizó Furia y le envió un mensaje a Javier: “Motivate porque no estás solo”.