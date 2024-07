Furia ya tiene una nueva enemiga fuera de Gran Hermano 2024: ¿quién es la famosa con la que se peleó?

Gran Hermano 2024 culminó el pasado 7 de julio con el triunfo de Bautista Mascia con el 56% de los votos. Tras este triunfo, el uruguayo ha participado de diferentes notas en “A la Barbarossa” y “Cortá por Lozano”.

“Nosotros sabíamos que afuera Furia estaba picada porque los furiosos son heavy (...) Estoy muy feliz, dormí solo cuatro horas”, fueron las primeras palabras del campeón con Georgina.

Ahora bien, pese a culminar el programa, una de las exhermanitas ha generado controversias en los medios. Esta se trataría de Furia, quien generó controversia por su trato a una de las analistas del programa.

Qué se sabe de la nueva disputa entre Furia

La exhermanita habría tenido un percance con Costa, la actriz y humorista argentina. Todo habría surgido durante la presencia de Furia en “Cortá Por Lozano”, donde la analista no dudó en mostrar su descontento.

Tras este panorama, Juliana habría sentido cierto rechazo hacia la analista. Esto lo demostró durante el último programa de Gran Hermano 2024, cuando se alejó con desprecio de Costa tras recibir el premio a mejor pelea.

Este gesto generó suma consternación en los medios. Sobre todo en Georgina Barbarossa, quien consideró la situación como “horrible y de la mala educación”.

Furia de Gran Hermano

“Fue horrible. Costi, una educación. Tuvo templanza. Se tiene que manejar de otra manera esta chica Furia, pero yo no soy la mamá ni la madrina. Pero ya está, no me interesa”, expresó la conductora.

Finalmente, pasado dos días de lo sucedido, Juliana decidió aclarar su accionar contra la actriz.

Cuál es la postura de Furia sobre Costa

La exhermanita brindó sus argumentos a un notero de LAM. Ahí, expresó que si bien no estaba peleada con nadie, recalcó que no lo gustó la actitud que tuvo Costa con ella durante su presencia en “Cortá por Lozano”.

“No pasa nada, la verdad que no me molesta nada de nadie. O sea, yo creo que peleo por las mismas cosas que ella. Pero me parece que cuando fui a donde Vero, tuvo una actitud medio rara conmigo. Yo la respeto por la trayectoria que tiene... pero los tantos son los tantos”, explicó la hermanita con fuerza.

¿Qué opina Costa de lo sucedido?

Finalmente, Costa reveló en Intrusos otra realidad de la disputa. En este sentido, opinó que no tenía tensión con una de las seis finalistas en dejar el reality.

“No, si ella antes del aire vino y nos saludó a todos. Es como vintage (el conflicto), ya terminó el programa, ya está”, concluyó la panelista.