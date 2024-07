Coti Romero se sinceró con Bautista sobre lo que sintió por él en Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 terminó después de casi siete meses en vivo. Por la casa más famosa del país pasaron 29 participantes: 22 originales, 5 nuevos y 2 reemplazos para Carla y Agostina, respectivamente. Finalmente, el ganador fue Bautista con el 56.2% de los votos y como semifinalista quedó Emmanuel.

El paso por Gran Hermano significó un cambio de vida para los participantes, algunos obtuvieron más popularidad que otros, pero todos lograron alcanzar reconocimiento. Una vez que terminó el ciclo televisivo se abren nuevas propuestas y trabajos para los exhermanitos.

Esta última edición fue la más larga del reality en Argentina, además de ser la que más participantes tuvo. En especial, la participación de exparticipantes de ediciones anteriores, como fue el caso de Coti Romero que volvió al juego por dos semanas.

Bautista el ganador de Gran Hermano 2024

En ese tiempo formó una fuerte amistad con Los Bros: Bautista, Nicolás y Martín, hasta había confesado que le “gustaba” Bautista. Una vez que terminó el programa, todos los participantes se vieron la cara en el brindis del cierre del ciclo. Pero fue en “Cortá por Lozano” que Coti habló cara a cara con el uruguayo sobre lo que sentía por él.

Coti Romero habló con Bautista sobre sus sentimientos en Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Coti Romero habló con Bautista sobre lo que sentía por él en Gran Hermano 2024

“Cuando entré a la casa lo dije, que me parecía muy inteligente. Él era el que más me escuchaba. Además del Chino, obvio. Siempre dije que me parecía muy inteligente y que supo utilizar todo a su favor. Supo callarse cuando había que callarse, supo jugar cuando había que jugar. Me parece que lo hizo todo bien”, comentó Coti Romero.

“Vos lo habías marcado”, acotó Vero Lozano haciendo referencia a cuando Coti dijo que le “gustaba” Bautista. “Por eso se puso el pañuelo”, comentó Vicky Xipolitakis. “Ah, porque es la viuda”, agregó la conductora.

Ante esto, Bautista expresó: “Yo escuché algunas cosas por la casa, pero no quise involucrarme mucho”.

“No, me había llamado la atención. Hasta que salí y lo conocí a Nacho. ¡Estoy con Nacho!”, comentó sincera Coti.

“Está bien lo que dijo. Está con Nacho. Le mandamos un beso, que es un genio”, agregó Bautista.