Coti Romero aclaró cuál es su vínculo actual con Nacho Castañares: “No hay título”

Gran Hermano es un formato que le permite a los jugadores forjar amistades y romances. Este último caso ocurrió con Nacho Castañares y Coti Romero, quiénes lograron encontrar el amor a un año de su participación en el programa.

“Estábamos solos y se comenzó a dar naturalmente. No sé si fue con el video viral del chicle, pero puede ser que ahí allá empezado algo más. Después nos comenzamos a conocer y llegamos a hoy”, reconoció el exhermanito sobre su vínculo con la oriunda de Corrientes.

Ahora bien, tras blanquear su vínculo, todos los medios quieren saber más sobre la pareja. Es por ello que Romero quiso aclarar algunas cuestiones.

¿Coti Romero y Nacho Castañares son pareja o no?

La duda sobre su relación ocurrió en Intrusos, cuando un notero decidió hacerle una nota a Coti Romero. Cuando le consultaron sobre el blanqueo de su relación, la mediática aseveró que no contaban con un título formal.

“No confirmamos nada, nos seguimos conociendo. No hay título, estamos saliendo, pero no hay título”, sentenció la exparticipante de Gran Hermano 2022-2023.

Seguidamente, ante la duda del periodista, la correntina explicó que si bien eran exclusivos, no eran novios. Pese a que se piense lo contrario.

Coti Romero habló de su amor por Nacho

“Somos exclusivos, pero no somos novios”, aseguró de forma tajante la exhermanita sobre su vínculo con Nacho Castañares.

La postura de Coti Romero sobre La Tora

Tras conocer el estatus de su relación, el notero le consultó si sentía que debía haberle dicho a La Tora sobre su relación (dado que ella fue ex de Castañares).

La "Tora" y Nacho retomaron su relación de amor dentro de la casa de Gran Hermano (captura de pantalla).

Ante la duda, Coti Romero expresó que tal vez debió hacerlo. Sin embargo, consideró que no le debía explicaciones a nadie y que iba a hacer su vida.

“Puede ser (aclararle sus sentimientos a La Tora), pero ellos ya no estaban juntos. No tengo por qué decirles nada a nadie ni darle explicaciones a más nadie. Voy a hacer mi vida y a quien no le guste, me la chu**”, expresó la joven sin tapujos.

Cuándo habría comenzado la relación entre Coti Romero y Nacho Castañares

Finalmente, en el programa de “A la Barbarossa”, la pareja explicó cómo inició la relación. Pese a que no hay un día particular, Nacho indicó que todo se fue dando de manera orgánica.

la picante foto de Coti Romero y Nacho Castañares

