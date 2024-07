Coti Romero se sinceró y habló de su relación con Nacho Castañares: “Me enamoré”

Coti Romero es una influencer argentina que saltó a la fama al participar de la edición anterior de Gran Hermano. Tras su paso por el reality su popularidad aumentó y formó parte de varios programas de televisión. Hace varias semanas que la correntina confirmó su relación con su excompañero del reality Nacho Castañares tras varios rumores.

Si bien en un principio intentaron mantener el vínculo más reservado e incluso confesaron que “se estaban conociendo”, ahora ambos se muestran en las redes sociales, como es la foto íntima que compartió Coti de ambos.

Coti Romero le confesó su amor a Nacho Castañares tras blanquear su relación

En una nota que dio a LAM, Coti se sinceró y confesó que es lo que siente por Nacho Castañares después de blanquear su relación. “Yo, realmente, me enamoré de Nacho y no lo voy a ocultar. Se dio así: antes no pasaba nada y, de un momento a otro, empezamos a compartir un montón de tiempo y espacio”, expresó la ex Gran Hermano.

La foto íntima de Coti Romero y Nacho Castañares que confirmaría su romance: “Blanqueando” Foto: Instagram

“Estoy re contenta y feliz de que pasó esto con él. Si en algún momento se termina, yo le voy a desear lo mejor, y lo re quiero. Siento que quiero disfrutar el ahora. Por fin, conozco a alguien que me trata bien, que es buena gente, me permití sentir”, agregó Coti Romero.

la picante foto de Coti Romero y Nacho Castañares Foto: gentileza x/ejercitode

“Uno cuando empieza a sentir algo por alguien más hay veces que no lo puede frenar. Puedo decidir no hacerlo, pero también yo sufrí un montón y es como que en un momento dije... ‘bueno, por fin conozco a alguien que es que me trata bien, que es buena gente’ porque todos saben que Nacho es increíble, re buena persona y todo. Y también me permití sentir”, señaló la correntina.

Luego Coti Romero se refirió a los comentarios de La Tora, la ex de su novio: “Yo no digo que me comporté bien, para mí también me comporté mal, pero bueno... elegí ser egoísta”.