El picante ida y vuelta entre La Tora y Coti Romero por Nacho Castañares: “Elegí ser egoísta”

Coti Romero y Lucila “La Tora” fueron compañeras de la edición anterior de Gran Hermano, allí cada una comenzó un romance con sus compañeros del reality. Por su parte, Coti con “El Conejo” Quiroga y La Tora con Nacho Castañares. Con el tiempo las parejas se separaron y siguieron su carrera en los medios de comunicación.

La Tora comparte un programa con su ex y además conduce su propio ciclo de steaming. En cambio, Coti volvió a Gran Hermano este año por unas semanas y se dedica a trabajar como influencer en las redes sociales.

La foto íntima de Coti Romero y Nacho Castañares que confirmaría su romance: “Blanqueando” Foto: Instagram

Hace unas semanas que Coti confirmó su relación con Nacho Castañares tras varios rumores. Los ex Gran Hermano viven su romance a pleno y el fin de semana fue la correntina que compartió una foto íntima de ellos.

la picante foto de Coti Romero y Nacho Castañares Foto: gentileza x/ejercitode

El comentario de La Tora hacia Coti Romero por su relación con Nacho Castañares

En medio de las publicaciones que realiza la pareja, un móvil de LAM le consultó a La Tora si le sorprendió la noticia del noviazgo de su ex y su excompañera de Gran Hermano. “No me sorprendió. Hazte la fama y échate a dormir”, expresó picante La Tora.

Luego agregó visiblemente molesta: “Con Coti yo no tengo relación. Ella, dos semanas antes, me dijo públicamente que me quería, que era la mejor, que era la amiga y después se hizo la viva”.

La respuesta de Coti Romero a La Tora

Más tarde, Coti Romero habló con LAM sobre lo que dijo La Tora de ella y su relación con Nacho Castañares. “No me voy a hacer cargo de lo que digan. No me voy a poner el poncho porque, que yo sepa, la última relación que tuve fue con Alexis, que estaba soltero y no jodí a nadie ni a ninguna relación. Las veces que me han tildado de esa manera al final se terminaba confirmando que no era así”.

Al hablar de su vínculo con La Tora, Coti expresó: “Nosotras no éramos amigas, aunque en un momento, la consideré amiga y creo que ella a mí, también. Pero éramos compañeras”.

“No voy a salir a decir que está equivocada porque, para mí, tiene razón, pero ¿qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas si le molestó, porque supongo que debe haber sido así, pero no puedo hacer más nada”, agregó la correntina.

Luego, Coti Romero confesó lo que siente por Nacho: “Yo, realmente, me enamoré de Nacho y no lo voy a ocultar. Se dio así: antes no pasaba nada y, de un momento a otro, empezamos a compartir un montón de tiempo y espacio. Estoy re contenta y feliz de que pasó esto con él”.

“Me permití sentir y pensé que ojalá que lo entiendan. Es normal, suele pasar y está bien, yo no digo que me comporte bien, también digo que me comporte mal, pero elegí ser egoísta”, comentó Coti Romero.