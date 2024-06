La Tora se quebró en vivo y habló de las duras críticas que recibe: “Me callé un montón de cosas”

Lucila “La Tora” Villar es una de las conductoras de streaming del momento, en donde analiza cada participación de los participantes de Gran Hermano 2024 en vivo. La famosa logró alcanzar gran popularidad tras su paso por el reality en la edición anterior, lo que le sirvió para mostrar su carisma y talento.

La famosa está al frente de los programas de streaming por lo que tiene interacción con el público sobre lo que pasa en vivo en la casa. Esto también la lleva a que esté expuesta y muchas veces reciba comentarios desafortunados de los espectadores.

En medio de la transmisión en vivo, La Tora se largó a llorar en una conversación que tenía con su excompañero Juan Reverdito, como invitado. Allí habló de las críticas constantes que recibe por su trabajo o por haber participado en el reality.

El look otoñal de La Tora de Gran Hermano Foto: instagram/luvil

La Tora se largó a llorar en vivo al hablar de las críticas que recibe

Antes de hablar se puso unos lentes de sol para que no se le vea los ojos llorosos, luego La Tora confesó: “Esto le quiero contar a la gente, yo tengo el pelo por acá (a la altura de los hombros) porque me cagaron a palos y me callé un montón de cosas”.

“Es difícil también, tengo todas extensiones porque a mí se cansaron de matarme y te hablo de gente chota. Y gracias a Dios escuché a mi jefe y a mis productores, cuando me dijeron: ‘Tora, no te enojes’, entendí que enfocándome en mi laburo era la única forma en la que podía callar muchas cosas”, agregó La Tora angustiada al revelar cómo se sentía con los mensajes de los haters.

La Tora se quebró en vivo al hablar de los haters Foto: captua

Por su parte, Juan Reverdito le aconsejó y resaltó todo lo que logró hasta hoy: “Tenés que ver todo lo que conseguiste, es una locura y es hermoso lo que te está pasando, disfrútalo al máximo”.

Ante esto, La Tora comentó: “Estoy feliz y cada vez que pasan cosas nuevas que me quieren bajar, más feliz me ponen y más profesional me hacen”.