El fuerte cruce entre Lali Espósito y una participante de Factor X: “No te hagas la bolu...”

Lali Espósito es una cantante argentina de 32 años y una de las referentes de la música contemporánea en Argentina, Latinoamérica y España. Gracias a su éxito musical y artístico, y a su trayectoria, pudo ganarse un lugar en varios realities como jueza de otros cantantes iniciales.

Este 2024, Lali Espósito fue elegida para ser jurada de “Factor X”, el reality de talento musical de España. Ella es parte del jurado junto a Abraham Mateo, Vanesa Martín y Willy Bárcenas. Los cuatro se encargan de dar devoluciones a los artistas y de aceptarlos o no dentro del programa.

Actualmente, se encuentran en la tercera etapa del certamen. Y en la primera de ellas, Lali recibió hate en las redes sociales por un malentendido con Aye Alfonso, una participante que viajó desde Paraguay para ser parte de “Factor X”. En la segunda etapa y tras todo lo que sucedió en redes, Lali le aclaró las cosas a la participante.

Lali Espósito y su labor como jurada de "Factor X" Foto: instagram/lal

En esta oportunidad, todo comenzó con Vanesa Martín, ya que Aye Alfonso había mostrado descontento con la devolución que la española le había dado en su anterior presentación. Frente a esto, Vanesa le aclaró: “Buenas noches a Paraguay, yo quiero decir que no hay ni un solo artista que yo conozca, que sea grande y que no haya pasado por muchos noes y adversidad. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita, que se debería sostener en el tiempo, pero a veces la fama te manipula un poco o te moldea”.

“Yo intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu alma, de tu folklore, de tu misión en esta vida como música, porque Karol G ya hay una. Quizás no se entendió bien, quizás mi manera de decir las cosas no es la más idónea, pero no me desdigo de nada y te pido disculpas si te molesto, sino que subrayo”, agregó Vanesa.

El cruce entre Lali Espósito y Aye Alfonso, la participante de “Factor X”

En el momento de la devolución de Lali Espósito, ella le dijo a Aye Alfonso: “Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Entonces, solo la voy a resumir, en que coincido con Vane, en que todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone. Estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos, nada de lo que decimos es destructivo”.

“Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas, cuando somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás, y que somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un Talent Show, que se trata de gente que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz, no era el lugar para que te presentes”, finalizó Lali Espósito.

Aye Alfonso le respondió a Lali: “Yo no sé por qué te tomaste como aludida, yo le dije a Vane”, y Lali le respondió: “Bueno, no te hagas la bolu**”, teniendo en cuenta los cruces anteriores. “Lo que Vane dijo fue que no soy una artista, que no merezco el “Factor X” y que está limpiando el pescado sucio”, agregó Aye, y Vanesa respondió: “Estás tan fuera de onda. Me da tanta pena porque la realidad está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida”.

La palabra de Lali Espósito tras las críticas en “Factor X”

Luego del programa en vivo y del cruce con Aye Alfonso, Lali Espósito se tomó el tiempo de aclarar las cosas en su cuenta de Twitter. “Relajen amores, esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere. Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros. Nosotros acá estamos para aportar a quien lo quiera recibir y pasarla bien”.