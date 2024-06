Lali Espósito sorprendió con un homenaje a Britney Spears

Lali Espósito es una cantante argentina de 32 años, que comenzó a trabajar desde niña en el ámbito de la actuación, lugar que ocupa hasta la actualidad. En paralelo, siempre tuvo una gran pasión por la música y años más tarde, lo pudo poner en práctica en su carrera como solista.

Lali Espósito comenzó su carrera como cantante solista en 2013 y con el paso de los años fue ganándose su lugar como referente de la música pop en Argentina, debido a la popularidad de sus canciones y sus álbumes.

Lali Espósito es una de las referentes del pop en Argentina Foto: instagram/lal

En varias oportunidades, Lali Espósito comunicó su pasión por el pop desde niña y como tiene inculcado a referentes del exterior y líderes del pop a nivel mundial, como lo son Madonna, la Reina Pop, y Britney Spears, la Princesa del Pop. Ambas fueron fuentes de inspiración para múltiples artistas en el mundo.

Madonna y Britney Spears, dos referentes mundiales del pop

Pero además de las influencias musicales, Britney Spears y Madonna se convirtieron en referentes del mundo de la moda y la estética, debido a los looks que usaban en cada uno de sus shows, en cada alfombra roja y en cada evento público.

En esta oportunidad, Lali Espósito decidió homenajear, no se sabe si intencionalmente o no, a Britney Spears con el look que lució en los Premios Gardel 2024. Teniendo en cuenta que usó un vestido de encaje negro, corte sirena y con un corset negro por encima.

El look de Lali Espósito en los Premios Gardel 2024 Foto: instagram

En 2001, Britney Spears asistió a los MTV Video Music Awards, evento para premiar a los mejores videoclips. Ese día, la Princesa del pop lució un vestido de encaje, muy similar al de Lali, pero en versión corta, teniendo en cuenta que por debajo se lucía la ropa interior. Sin dudas, pudo haber sido una inspiración para la cantante argentina.

El look de Britney Spears en el que Lali Espósito se habría inspirado Foto: Web

Lali Espósito y Nicki Nicole en composé en los Premios Gardel 2024

Durante la ceremonia de los Premios Gardel 2024, Lali Espósito y Nicki Nicole disfrutaron de los shows y del evento juntas, y ambas posaron con looks en color negro y con transparencias.