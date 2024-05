Tras la polémica con la participante de Factor X, Lali Espósito le fue clara: “Quedó mudita”

Lali Espósito es una de las artistas más multifacéticas de Argentina, teniendo en cuenta que no solo desarrolló su carrera dentro de la actuación, sino que también se convirtió en una de las cantantes más importantes de argentina, y gracias a ellos, es jurada de realities de talentos musicales.

Actualmente, Lali Espósito se encuentra como jurado de “Factor X”, el reality televisivo de España, y hace dos semanas se volvió viral el cruce de la cantante con Aye Alfonso, la concursante paraguaya que viajó a España especialmente para participar del programa.

En las redes sociales criticaron a Lali por pedirle a Aye que cante otra canción y finalmente, le dio un no, a diferencia del resto de sus compañeros que le dieron un sí.

Aye Alfonso, la participante paraguaya de "Factor X" Foto: Instagram

En esta oportunidad, Aye Alfoso cantó “Mi ex tenía razón”, una canción de Karol G, una de las cantantes más populares del último tiempo. Al momento de la devolución de Lali, dijo: “Como te dije desde la primera vez que te escuchamos cantar, te lo dije la segunda vez que te escuchamos cantar y sin dudas, si no hubiera pasado lo que pasó, te lo diría hoy también, sos preciosa, tenés una voz preciosa y me pareces una artista muy íntegra”.

“Es paradójico porque esto que veo hoy es lo que te pedí en aquella audición que tanta polémica armó. Te pedí que cantes otra cosa, que muestres tu voz en otro lado, un poquito para conocerte. Hoy te conocí un poco más, hoy vi que te podes lookear un poco más pop, hoy vi que podés cantar una cosa diferente: una artista tan mainstream y tan grande de la música urbano como Karol. Hoy demostraste eso que yo tenía dudas en aquella primera audición, lo hiciste muy bien. Te felicito, Aye. Viva Paraguay”, finalizó Lali.

La repercusión en las redes sociales, tras la devolución de Lali Espósito a Aye Alfonso

Debido a la nueva devolución de Lali Espósito para con Aye Alfonso, el video se volvió viral y hubo comentarios como: “Lali dijo: ‘te voy a cerrar el or**, pero con altura y respeto, y quedó mudita. Igual estuvo tranqui”, entre otros similares, en Twitter.